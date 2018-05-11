ЗМІ: Кропачов купив ще одну фабрику у оточення Януковича



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Главком Віталій Кропачов поки не надав коментар

Контроль над фабрикою «Богучарская» здійснюється Кропачовим через ТОВ «Антрацитсервіс», - пишуть ЗМІ

Під контроль групи «Укрдонінвест» неофіційного куратора вугільної галузі Віталія Кропачова перейшла гірничо-збагачувальна фабрика «Богучарская».

Про це пише «Економічна правда» з посиланням на джерело.

За його словами, контроль над фабрикою здійснюється Кропачовим через ТОВ «Антрацитсервіс», якому належить цілісний майновий комплекс ГЗФ

Наразі Кропачов відмовився підтвердити чи спростувати цю інформацію.

«Згідно ст. 42 Конституції України кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом», - повідомив він ЕП у відповідь на питання про проведену операцію.

За офіційними даними, власниками ТОВ «Антрацитсервіс» є Світлана Сафонова та Олег Кардаш-Александров (обидва - Донецьк).

За даними ЗМІ, Сафонова та Кардаш-Александров представляли інтереси колишнього депутата ВР Ігоря Гуменюка.

ГЗФ «Богучарская» розташована в місті Димитров (зараз - Мірноград), Донецької обл. Займається збагаченням вугілля шахт ДП «Красноармійськвугілля», яке неофіційно контролюється Віталієм Кропачевим.

Як повідомляли ЗМІ, раніше Кропачов викупив у Гуменюка ТОВ «Краснолиманське», що володіє правами на розробку вугільних пластів однойменного ДП.



Широку популярність на енергоринку Гуменюк отримав в 2013 році, коли публічно заявив про покупку держпакету акцій «Донбасенерго». Згодом з'ясувалося, що в цій угоді Гуменюк представляв інтереси Олександра Януковича - старшого сина екс-президента.

На енергоринку Кропачов сприймається як ставленик Ігоря Кононенка - армійського друга президента Петра Порошенка.

Читайте також матеріал: Віталій Кропачов: Я можу стріляти, і начебто непогано це роблю



