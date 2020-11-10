Ще один український міністр підхопив Covid-19
Міністр оборони України Андрій Таран перейшов на режим самоізоляції та роботу у дистанційному режимі
Стан та самопочуття міністра наразі є задовільними
Тест на Covid-19 міністра оборони України Андрія Тарана виявився позитивним.
Про це «Укрінформу» повідомили у Міноборони.
Зазначається, Таран перейшов на режим самоізоляції та роботу у дистанційному режимі. Його стан та самопочуття наразі є задовільними.
Відповідних змін зазнав і раніше запланований робочий графік міністра оборони України.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський захворів на коронавірус.
Зазначимо, прессекретарка Зеленського висловила жаль, що президент почувається добре.
Варто додати, що Зеленський образився на людей, які радіють його хворобі. До слова, світові лідери побажали Зеленському якнайшвидше одужати від коронавірусу.
Як відомо, Єрмак слідом за Зеленським йде на самоізоляцію.
Крім того, міністр фінансів Марченко захворів на Covid-19.
Як відомо, дружина президента Олена Зеленська хворіла на коронаавірус ще на початку літа. Про одужання Зеленської стало відомо 3 липня. Також Зеленський заявив, що його син також хворів коронавірусом.
Нагадаємо, в Україні за добу 8 листопада коронавірусне захворювання підтвердили ще у 8687 людей. Також відомо, що одужали 2 277 осіб (у попередній день 2637), а 115 – померло від ускладнень.
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Всього469018
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Хворіють251310
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Одужали209143
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Померли8565
Загалом від початку пандемії станом на ранок 9 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом захворіло – 469 018 осіб, одужало – 209 143 особи, летальних випадків – 8 565; проведено ПЛР-тестувань – 3 648 292.