У крокодилячому пальті і з сумкою: прессекретарка Зеленського похизувалася фото

Мендель похизувалася фотографією з ліфту

Прессекретарка президента України Володимира Зеленського – Юлія Мендель зробила фотографію у ліфті.

Фотографію Мендель виклала в Instagram.

На знімку вона постала у чорному пальті з крокодилячим принтом і таким самим поясом. Свій образ Мендель доповнила великою білою сумкою.

Прессекретар президента Юлія Мендель висловила думку, що найстрашнішим на вечірці в Хелловін в нинішньому році був образ судді, особливо Конституційного суду України.

«У цьому році найгіршим повинен бути образ судді. Особливо - Конституційного Суду. Завдяки цим слугам Феміди Україна на цьому тижні балансує як канатоходець над прірвою, коли з одного боку цей канат ще хочуть перерізати», - написала Мендель в Facebook.

Мендель зізналася, що кілька років тому на Halloween вона постала в образі співробітниці Russia Today.

Цей образ, за її словами, дуже сподобався іноземцям, які робили перепис.

Як повідомлялося на початку вересня, прессекретарка президента Володимира Зеленського тягає по судах Київський національний університет імені Тараса Шевченка, де вона навчалась.

У січні 2016 року Юлія Мендель опублікувала статтю в Politico про хабарництво в КНУ та розповіла про те, як змушена була заплатити $200 своєму викладачу за захист кандидатської дисертації. Мендель не зазначала імені викладача, який взяв хабар. Однак того ж року проти Мендель подав судовий позов доктор філологічних наук та викладач університету Юрій Ковалів. Він вимагав від прессекретарки спростувати інформацію та відшкодувати моральні збитки.

Спочатку справу розглядав Херсонський міський суд, який визнав, що інформацію про хабар викладача довести не можна, а стаття містить не твердження, а «оціночні судження».

У квітні 2019-го він частково задовольнив вимоги Коваліва: постановив спростувати деякі твердження у статті та виплатити професору тисячу гривень моральної шкоди та 1929 гривень витрат судового збору.

Попри всі конфлікти прессекретарка президента вже є кандидатом наук.