У крокодилячому пальті і з сумкою: прессекретарка Зеленського похизувалася фото
Мендель похизувалася фотографією з ліфту
Прессекретарка президента України Володимира Зеленського – Юлія Мендель зробила фотографію у ліфті.
Фотографію Мендель виклала в Instagram.
На знімку вона постала у чорному пальті з крокодилячим принтом і таким самим поясом. Свій образ Мендель доповнила великою білою сумкою.
Прессекретар президента Юлія Мендель висловила думку, що найстрашнішим на вечірці в Хелловін в нинішньому році був образ судді, особливо Конституційного суду України.
«У цьому році найгіршим повинен бути образ судді. Особливо - Конституційного Суду. Завдяки цим слугам Феміди Україна на цьому тижні балансує як канатоходець над прірвою, коли з одного боку цей канат ще хочуть перерізати», - написала Мендель в Facebook.
Мендель зізналася, що кілька років тому на Halloween вона постала в образі співробітниці Russia Today.
Цей образ, за її словами, дуже сподобався іноземцям, які робили перепис.
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Кілька років тому на Halloween-вечірці з журналістами з міжнародних видань я перевдяглася в найстрашніший тоді медіа-образ - працівниці Russia Today. Образ настільки лякав, що його навіть ретвітили іноземці. Цьогоріч найстрашнішим має бути образ судді. Особливо - Конституційного суду. Завдяки цим слугам Феміди Україна цього тижня балансує мов канатоходець над безоднею, коли з одного боку ту мотузку ще й хочуть обрізати. Ніхто не міг очікувати такого підриву держави зсередини. А сьогоднішні заяви КСУ суперечать не лише закону, а й фактам та здоровому глузду. Коли КСУ заявляє, що це нормально суддям мати конфлікт інтересів і приймати рішення, коли заявляють, що Суд підтримує антикорупційний порядок денний, скасувавши його, то все це і є колосальною маніпуляцією, перевертання реальності з ніг на голову, цинічною, дрібною спробою людей без моралі і надалі користуватися безмежною владою, яка, на жаль, знищує людські цінності і ставить під загрозу безпеку кожного з нас. Швидкі реакції Президента, Кабінету міністрів, проєвропейських і патріотичних парламентарів, одноголосність і порозуміння членів РНБО, термінове засідання Уряду в Офісі Президента - це потрібні та адекватні кроки задля напрацювання інструментів протидії тотальному злу, яке цього тижня поставило під сумнів вміння України самоуправлятися як державі. «У нас буде велика діра у бюджеті. А головне – ми не розуміємо, який сюрприз Конституційний суд зробить завтра чи післязавтра. Я не впевнений, що судді Конституційного суду самі вирішили зробити те, що вони вчора скоїли. Треба робити швидкі, але адекватні кроки. Пропоную невідкладно зареєструвати законопроект у Верховній Раді, де передбачається відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні», - сказав Президент на РНБО. І був підтриманий. Кабмін затвердив розпорядження для відновлення функцій антикорупційних органів, а в Парламент направлено законопроект для відновлення доброчесності конституційного судочинства. Війну з корупцією та її захисниками не завершено. На захисті держави - правда. Костюми пропагандистів і справді личать тільки на Halloween. Наше завдання - зробити так, аби серед цих костюмів не було українських служителів Феміди
Як повідомлялося на початку вересня, прессекретарка президента Володимира Зеленського тягає по судах Київський національний університет імені Тараса Шевченка, де вона навчалась.
У січні 2016 року Юлія Мендель опублікувала статтю в Politico про хабарництво в КНУ та розповіла про те, як змушена була заплатити $200 своєму викладачу за захист кандидатської дисертації. Мендель не зазначала імені викладача, який взяв хабар. Однак того ж року проти Мендель подав судовий позов доктор філологічних наук та викладач університету Юрій Ковалів. Він вимагав від прессекретарки спростувати інформацію та відшкодувати моральні збитки.
Спочатку справу розглядав Херсонський міський суд, який визнав, що інформацію про хабар викладача довести не можна, а стаття містить не твердження, а «оціночні судження».
У квітні 2019-го він частково задовольнив вимоги Коваліва: постановив спростувати деякі твердження у статті та виплатити професору тисячу гривень моральної шкоди та 1929 гривень витрат судового збору.
Попри всі конфлікти прессекретарка президента вже є кандидатом наук.