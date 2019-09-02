ЗМІ: міністр часів Януковича отримав кабінет в Офісі президента



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Валерій Хорошковський працював в урядах Януковича і Азарова

Під час президентства Януковича Хорошковський очолював СБУ

Валерій Хорошковський, який займав в уряді Віктора Януковича посаду міністра економіки, отримав кабінет в Офісі президента Зеленського. Про це пише УНН з посиланням на поінформоване джерело.

Джерело уточнило, що у Хорошковського також є офіційний пропуск, а у виділеному йому приміщенні зараз йде ремонт. У той же час поки не ясно, чим саме буде займатися Хорошковський на Банковій.

Нагадаємо, Валерій Хорошковський - український політик, бізнесмен, колишній власник телеканалу «Інтер». Обіймав посади міністра економіки в уряді Януковича і міністра фінансів в уряді Азарова, очолював Державну митну службу за президентства Ющенка. Під час президентства Януковича очолював СБУ.

Хорошковський покинув Україну в кінці 2012 року. У 2014 році Хорошковський намагався повернутися в політику. Він балотувався другим номером за списком «Сильної України» Сергія Тігіпка до Верховної Ради.

Раніше повідомлялося, що Офіс Зеленського передумав переїжджати з Банкової.

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