ЗМІ: НАБУ відкрило провадження щодо Віталія Купрія



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Віталій Купрій

«Квартири закордоном, яхти та депутатські звернення за 5 тисяч євро»

Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження, головним фігурантом якого став заступник голови Комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Віталій Купрій. Детективи підозрюють нардепа в тому, що він писав депутатські запити до Генеральної прокуратури на замовлення та за гроші іншого народного обранця - члена фракції Радикальної партії у ВР Сергія Рибалки.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст-розслідувач Дмитро Воронков.

«Днями був на допиті в НАБУ. Розпитували щодо незаконного збагачення народного депутата Віталія Купрія. Згідно з матеріалами кримінального провадження, НАБУ підозрює позафракційного нардепа Купрія в тому, що він оформляв депутатські запити до Генеральної прокуратури в інтересах іншого народного депутата — члена фракції Радикальної партії у ВР Сергія Рибалки. При цьому за кожне подібне звернення Купрій отримував від Рибалки по 5 тисяч євро. Оскільки протягом останніх кількох місяців Віталій Купрій став автором щонайменше 118 подібних депутатських запитів, то за версією детективів НАБУ, його неправомірна вигода могла скласти сумарно 590 тисяч євро або 20 мільйонів гривень», - написав Воронков.

За його інформацією, підозри детективів НАБУ до нардепа Купрія є цілком логічними, оскільки, як повідомляли українські ЗМІ, згідно з його декларацією, лише торік нардеп став власником розкішної яхти та апартаментів у курортному регіоні Грузії.

«Така підозра підтверджується тим, що згідно з декларацією народного обранця за 2017 рік, офіційні доходи Віталія Купрія не зовсім відповідають його офіційним витратам. Так лише торік нардеп придбав у приватну власність розкішні апартаменти на узбережжі Чорного моря у сонячній Грузії та морську яхту Bavaria 44 вартістю у кілька мільйонів гривень. І все це - за вельми скромну депутатську зарплату», - зазначив журналіст.

Воронков висловив припущення, що фігурантом антикорупційної справи про написання депутатських запитів та звернень за гроші невдовзі стане і колега Віталія Купрія по депутатському цеху - «радикал» Сергій Рибалка, який фінансував подібну депутатську «активність» у стосунках з ГПУ.

«Разом з тим, обіцянка та надання неправомірної вигоди службовій особі, народному депутату Купрію, з боку іншого нардепа — Сергія Рибалки — містить очевидні ознаки злочину, передбачені статтею 369 КК України — «пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі». Впевнений, що в рамках розслідування цієї корупційної справи компетентні слідчі органи зовсім скоро вийдуть і на замовника — нардепа Рибалку. Депутати, які торгують своїми владними повноваженнями за долари та євро, мають сидіти не у сесійній залі Верховної Ради, а у тюремній камері. Звісно, з конфіскацією усіх квартир та яхт, придбаних за гроші від своїх незаконних оборудок», — підкреслив журналіст.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальну справу щодо заступника голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів Віктора Шемчука через незадекларовану елітну нерухомість у Маямі (США).

Джерело: УНН