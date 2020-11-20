Байден назве імена нових міністрів вже наступного тижня

Байден уже готовий назвати кандидата на посаду міністра фінансів

Обраний президент США Джо Байден має намір оголосити номінації ключових міністрів у новій адміністрації вже наступного тижня.

Про це повідомляє CNN із посиланням на чиновника в штабі Байдена–Гарріс.

«Джо Байден прискорив процес відбору свого кабінету й планує оголосити про перші кілька ключових призначень наступного тижня», – зауважується в повідомленні.

При цьому уточнюється, що обраний президент уже готовий назвати кандидата на посаду міністра фінансів. Попередньо називається ім'я Лейл Брейнард, яка зараз є одним із членів Ради керуючих Федерального резерву.

За словами інших джерел, Джо Байден також визначився з іншими ключовими посадами в наступній адміністрації, у тому числі – нового державного секретаря.