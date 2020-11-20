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    У світі

    Байден назве імена нових міністрів вже наступного тижня

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    Джо Байден назве імена нових міністрів вже наступного тижня - Байден назве імена нових міністрів вже наступного тижня
    Джо Байден назве імена нових міністрів вже наступного тижня

    Байден уже готовий назвати кандидата на посаду міністра фінансів

    Обраний президент США Джо Байден має намір оголосити номінації ключових міністрів у новій адміністрації вже наступного тижня.

    Про це повідомляє CNN із посиланням на чиновника в штабі Байдена–Гарріс.

    «Джо Байден прискорив процес відбору свого кабінету й планує оголосити про перші кілька ключових призначень наступного тижня», – зауважується в повідомленні.

    При цьому уточнюється, що обраний президент уже готовий назвати кандидата на посаду міністра фінансів. Попередньо називається ім'я Лейл Брейнард, яка зараз є одним із членів Ради керуючих Федерального резерву.

    За словами інших джерел, Джо Байден також визначився з іншими ключовими посадами в наступній адміністрації, у тому числі – нового державного секретаря.

    Теги: США президент
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