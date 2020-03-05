Маркарова представила колективу нового очільника Мінфіну



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Ігор Уманський двічі обіймав посаду першого заступника міністра фінансів

Ігор Уманський був призначений міністром фінансів 4 березня на позачерговому засіданні парламенту

Новопризначений міністр фінансів Ігор Уманський почав виконувати свої посадові обов’язки. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що 5 березня ексміністр фінансів Оксана Маркарова представила колективу міністерства нового очільника Мінфіну.

До відома, Ігор Уманський двічі обіймав посаду першого заступника міністра фінансів – у 2008-2010 роках у команді Віктора Пинзеника, після звільнення якого виконував обов’язки міністра, і в 2014-2015 роках у команді міністра Наталії Яресько.

Донедавна Уманський був радником голови правління державного «Укргазбанку».

Як повідомлялося, 4 березня цього року Верховна Рада призначила новий уряд.

У Верховній Раді на позачерговому засідання депутати проголосували за призначення прем’єр-міністром Дениса Шмигаля. За кандидатуру Шмигаля проголосував 291 депутат.

Перед цим Рада проголосувала за відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. За його відставку проголосували 353 депутати.