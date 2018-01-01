ЗМІ: Порошенко телефоном обговорив з Путіним звільнення заручників

Телефонна розмова Путіна і Порошенка відбулася за ініціативи української сторони

У вівторок, 13 лютого, президент України Петро Порошенко та президент Росії Володимир Путін провели телефонну розмову. Про це повідомляє DT.UA із посиланням на власні джерела, інформацію яких їм підтвердили в Адміністрації президента. Видання зазначає, що «бесіда була некороткою» та відбулася за ініціативи української



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Петро Порошенко і Володимир Путін

Телефонна розмова Путіна і Порошенка відбулася за ініціативи української сторони

У вівторок, 13 лютого, президент України Петро Порошенко та президент Росії Володимир Путін провели телефонну розмову.

Про це повідомляє DT.UA із посиланням на власні джерела, інформацію яких їм підтвердили в Адміністрації президента.

Видання зазначає, що «бесіда була некороткою» та відбулася за ініціативи української сторони.

Приводом до розмови стала третя річниця підписання других Мінських домовленостей.

«Президент України провів телефонну розмову з президентом Росії для активізації звільнення українських заручників, зокрема обміну полонених прикордонників та звільнення українських військових на окупованих територіях. Також було обговорено порядок денний зустрічі міністрів закордонних справ країн Нормандської четвірки, яка запланована на 16 лютого в Мюнхені», — цитує видання Адміністрацію президента.

«Телефонна розмова відбулася в координації з європейськими партнерами по Нормандському формату і американськими союзниками», — додали в АП.