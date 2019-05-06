ЗМІ розкрили причини останніх погроз Трампа в бік КНР



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Американська сторона вимагала від китайців максимального обмеження урядових дотацій державним підприємствам

Президента США могла розлютити непоступливість китайців

Гонконгське видання The South China Morning Post повідомило про можливі причини погроз Дональда Трампа збільшити із 10% до 25% ставку мита на китайські товари вартістю в 200 млрд. доларів. Так, до таких заяв очільника Білого дому міг підштовхнути недостатній прогрес в рамках 10-го раунду китайсько-американських переговорів в Пекіні.

Американська сторона вимагала від китайців максимального обмеження урядових дотацій державним підприємствам. Але по цьому питанню не вдалося досягнути значного прогресу. Делегація США вимагала від представників КНР надати відповідні гарантії, що політика надання дотацій буде припинена. Особливо Вашингтону не подобається державна китайська допомога в рамках програми «Зроблено в КНР 2025».

Окрім того, китайці і американці розходяться в визначенні часових рамок щодо вирішення торгівельного конфлікту. Міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив про те, що остаточно можна буде сказати, чи сторонам вдалося досягнути угоди чи ні відразу ж після 11-го раунду двосторонніх переговорів. Китайці ж відмовилися підтвердити такий графік.

Напередодні Трамп заявив, що з 10 травня США піднімуть мита на низку китайських товарів з 10 до 25%.