ЗМІ розповіли про справжні статки митника, який купив елітну квартиру біля Авакова

Начальник другого відділу оперативного реагування Київської митниці Михайло Редько задекларував купівлю квартири в столичному «Альпійському містечку» поруч із апартаментами Турчинова, Наливайченка та сина Авакова. Згідно з його декларацією, вартість придбаної квартири у 2017 році становила 400 тисяч гривень за 141 кв м. Тоді як ринкова ціна таких апартаментів стартує від 3 мільйонів гривень.

Про це йдеться у розслідуванні Марини Ансіфорової для програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».