ЗМІ: суд зняв арешт з елітного позашляховика доньки Ківалова
- Вчора, 23:09
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За інформацією ЗМІ, арешт з автівки зняли 7 лютого
Апеляційний суд міста Києва зняв арешт з елітного позашляховика Land Rover Range Rover Autobiography Ірини Орехової, яка є донькою екс-голови ЦВК Сергія Ківалова.
Про це повідомляють джерела УП.
За інформацією джерел, арешт з автівки зняли 7 лютого.
Видання звернулося за коментарем до Генеральної прокуратури, але наразі не отримало відповіді.
Нагадаємо, у січні 2018 року Печерський райсуд Києва арештував авто Land Rover Range Rover Autobiography Ірини Орехової.
За інформацією «Наших Грошей», арешт відбувся в рамках кримінального провадження проти колишнього чоловіка Орехової екс-прокурора Подільського та Шевченківського районів Києва Сергія Нечипоренка.
Його затримали у 2015 році в центрі Києва під час отримання хабаря у 150 тисяч доларів.
До слова, сьогодні суд у Харкові продовжив арешт Зайцевій і Дронову на два місяці