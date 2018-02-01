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    ЗМІ: суд зняв арешт з елітного позашляховика доньки Ківалова

    За інформацією ЗМІ, арешт з автівки зняли 7 лютого
    Апеляційний суд міста Києва зняв арешт з елітного позашляховика Land Rover Range Rover Autobiography Ірини Орехової, яка є донькою екс-голови ЦВК Сергія Ківалова. Про це повідомляють джерела УП. За інформацією джерел, арешт з автівки зняли 7 лютого. Видання звернулося за коментарем до Генеральної прокуратури, але наразі не отримало відповіді.
    • Вчора, 23:09
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    Автомобіль&nbsp;Rover Range Rover Autobiography, фото ілюстративне
    Автомобіль Rover Range Rover Autobiography, фото ілюстративне

    За інформацією ЗМІ, арешт з автівки зняли 7 лютого

    Апеляційний суд міста Києва зняв арешт з елітного позашляховика Land Rover Range Rover Autobiography Ірини Орехової, яка є донькою екс-голови ЦВК Сергія Ківалова.

    Про це повідомляють джерела УП.

    За інформацією джерел, арешт з автівки зняли 7 лютого.

    Видання звернулося за коментарем до Генеральної прокуратури, але наразі не отримало відповіді.

    Нагадаємо, у січні 2018 року Печерський райсуд Києва арештував авто Land Rover Range Rover Autobiography Ірини Орехової.

    За інформацією «Наших Грошей», арешт відбувся в рамках кримінального провадження проти колишнього чоловіка Орехової екс-прокурора Подільського та Шевченківського районів Києва Сергія Нечипоренка.

    Його затримали у 2015 році в центрі Києва під час отримання хабаря у 150 тисяч доларів.

    До слова, сьогодні суд у Харкові продовжив арешт Зайцевій і Дронову на два місяці

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