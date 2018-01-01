Суд у Харкові продовжив арешт Зайцевій і Дронову на два місяці

Арешт обом підозрюваним не передбачає застави

Київський районний суд Харкова продовжив на 60 діб арешт без права внесення застави для двох підозрюваних - водія Lexus Олени Зайцевої і водія Volkswagen Touareg Геннадія Дронова у справі про резонансне ДТП, внаслідок якого загинули 6 людей. Про це повідомляється на сайті прокуратури Харківської обл. «Потерпілі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олена Зайцева в суді

Арешт обом підозрюваним не передбачає застави

Київський районний суд Харкова продовжив на 60 діб арешт без права внесення застави для двох підозрюваних - водія Lexus Олени Зайцевої і водія Volkswagen Touareg Геннадія Дронова у справі про резонансне ДТП, внаслідок якого загинули 6 людей. Про це повідомляється на сайті прокуратури Харківської обл.

«Потерпілі та їх представники повністю підтримали позицію прокуратури щодо збереження вже призначеного запобіжного заходу», - йдеться у повідомленні.

Зайцева не заперечувала проти задоволення клопотання прокурорів.

В той же час Дронов висловився проти задоволення клопотання. Його захист наполягав на зміні запобіжного заходу на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслету.

Як повідомлялося, обвинувальний акт за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людей (ч. 3 ст. 286 КК України) було направлено до суду минулого тижня.

Нагадаємо, увечері 18 жовтня в Харкові автомобіль Lexus, який їхав на червоне світло, вилетів на тротуар, та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Пізніше в харківській лікарні померла 20-річна Діана Берченко, одна із сестер, які постраждали в результаті ДТП.

За кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева, донька харківського бізнесмена і зведена сестра екс-заступника прокурора Черкаської області часів Пшонки Дмитра Зайцева, який був на посаді в 2013 році.

В сечі Олени Зайцевої було знайдено опіати.

20 жовтня прокуратура повідомила, що Зайцевій оголосили про підозру. Дівчині обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

8 листопада суд визначив запобіжний захід Дронову у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави до закінчення термінів досудового слідства, тобто до 19 грудня включно.

13 грудня Київський районний суд Харкова залишив під вартою Дронова до 10 лютого 2018 року.

Того ж дня суд Харкова задовольнив клопотання прокурора щодо продовження терміну дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою учасниці смертельної ДТП Олені Зайцевій до 10 лютого 2018 року.