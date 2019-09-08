ЗМІ: у Мінську обговорять наступний обмін за формулою «200 на 70»



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На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей бойовики незаконно утримують 227 українців

Обмін у форматі «200 на 70» між Україною і «ЛДНР» винесуть на обговорення в Мінську 18 вересня

На зустрічі контактної групи в Мінську 18 вересня обговорять перспективу обміну полоненими між Києвом і «ЛДНР» в форматі «всіх встановлених на всіх встановлених», а саме «200 на 70».

Про це повідомляє російський «Интерфакс»з посиланням на інформоване джерело.

Також на зустрічі можуть обговорити питання остаточного розведення сил і засобів в пілотних зонах на лінії зіткнення - в Петровському і Золотому.

Раніше у Службі безпеки України заявили, що на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей бойовики незаконно утримують 227 українців.

Натомість омбудсмен Людмила Денісова заявила, що Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.

Як повідомлялось, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Тим часом до Москви прибуло 35 осіб: 32 чоловіки і три жінки.

7 вересня президент Володимир Зеленський також заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Також у суботу ввечері Зеленський провів телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним на тлі повернення політв'язнів Кремля до України.