ЗМІ: У Франції біля церкви сталася стрілянина. Зловмисник влучив у священника

У Ліоні біля грецької церкви сталася стрілянина. Зловмисник влучив у священика

У Франції продовжується серія нападів

Біля грецької православної церкви у Ліоні невідомий чоловік влаштував стрілянину. Як повідомляє AFP, внаслідок стрілянини, яка здійснювалася з рушниці з обрізаним стволом, поранення отримав священник.

Le Progres повідомляє, що священник помер.

Стрілянина сталася близько 16 годині за місцевим часом, коли священик закривав двері церкви. Зловмисник втік з місця злочину, його розшукують.

МВС Франції закликало не наближатися до місця події в сьомому окрузі Ліона. Там працюють співробітники безпеки і рятувальники.

Як повідомляв «Главком», днями у місті Ніцца, що на півдні Франції, невідомий напав на людей біля церкви Нотр-Дам, загинули три людини, кілька осіб отримали поранення.

16 жовтня уродженець Чечні, який з 2008 року жив у Франції, обезголовив французького вчителя після того, як той показував на присвячених свободі слова уроках карикатуру Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. Очевидці повідомляли, що він кричав «Аллаху акбар».

За даними ЗМІ, терорист виклав фото з відрубаною головою вчителя в Twitter-акаунті. Через вбивство вчителя влада Франції має намір вислати з країни 231 ймовірного екстреміста.