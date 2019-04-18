ЗМІ відстежили, хто відвідував офіс Коломойського після першого туру виборів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олігарх Ігор Коломойський Фото: Схеми

Біля офісу олігарха та його помешкання в Ізраїлі, зокрема, помітили Віталія Хомутинніка, Андрія Шипка, Геннадія Кернеса, Павла Фукса та Едуарда Ставицького

Українські журналісти зʼясували, що між першим та другим туром виборів із олігархом Ігорем Коломойським, який зараз мешкає в Ізраїлі, зустрічалися відомі українські політики.

Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект «Радіо Свобода» та телеканалу «UA:Перший»).

Зокрема, біля офісу олігарха та його помешкання помітили народного депутата і одного з керівників групи «Відродження» Віталія Хомутинніка і його колегу Андрія Шипка. Сюди ж таки навідувалися мер Харкова Геннадій Кернес і бізнесмен Павло Фукс, а також Едуард Ставицький – екс-міністр енергетики та вугільної промисловості за президентства Віктора Януковича.

Водночас, Коломойський рішуче заперечив, що обговорював будь-які бізнес-питання із Ставицьким. За його словами, з екс-міністром вони лише відзначають шаббат.

Серед гостей також помітили генерального директора телеканалу «1+1» Олександра Ткаченка. За даними журналістів, 5 квітня він відвідавзгаданий бізнес-центр, а 14 квітня прийшов додому до Ігоря Коломойського - інвестора телеканалу.

Бізнес-центр, де знаходиться офіс Коломойського, також відвідували співвласник студії «Квартал 95», бізнес-партнер кандидата в президенти Володимира Зеленського та бізнес-партнер і друг олігарха Коломойського Тімур Міндіч, бізнесмен умовної групи «Приват» Михайло Кіперман, бізнес-партнер Коломойського та екс-співвласник націоналізованого «Приватбанку» Геннадій Боголюбов.

Також «Схеми» встановили, що 14 лютого приватним літаком із Тель-Авіва до Києва прилетів народний депутат Сергій Льовочкін. А днем раніше, 13 лютого, Ігор Коломойський якраз святкував в Ізраїлі свій 56-й день народження.

Журналісти звернулися до самого Ігоря Коломойського по коментар стосовно мети візитів згаданих осіб до бізнес-центру, де розташовується його офіс, і до нього додому.

«Олігарх підтвердив, що до нього приїжджали депутати із групи «Відродження». Але зустріч із мажоритарником Шипком він пояснив своїми локальними бізнесовими інтересами на окрузі... А на зустрічі з Хомутинніком, за словами олігарха, обговорювали перспективи партії «Відродження» – до якої, зазначив Коломойський, він ніколи не приховував симпатій», - йдеться у матеріалі.

Приїзд Кернеса Коломойський пояснив простим бажанням разом випити каву.

А щодо візиту Льовочкіна він зауважив: «Це і для мене було велике здивування. Тобто, я в нього ніколи не був на дні народження, а він у мене, здається, один раз за весь час – коли мені було 55, і тут він приїхав на день народження. Ну, він прийшов із Палицею разом... Багато людей було. Тому коли Палиця говорить, що Льовочкін приїхав до Ізраїлю, я кажу: ну, добре. Я йому подзвонив і кажу, що в мене день народження. Так що, приходь, уже раз ти тут опинився, так і на день народження приходь. Він прийшов. Ми гарно провели час. Весело».

Також Коломойський пообіцяв повернутися в Україну у разі перемоги Володимира Зеленського.

До слова, за інформацією ЗМІ, за два роки Зеленський 13 разів злітав до Женеви та Тель-Авіва, де мешкає Коломойський.

Раніше видання The Daily Beast з посиланням на три джерела повідомляло, що Федеральне бюро розслідувань США веде розслідування проти олігарха Ігоря Коломойського через можливі фінансові злочини, зокрема відмивання коштів.

За словами джерел Daily Beast, розслідування є широкомасштабним і триває доволі давно.

При цьому Коломойському не висували звинувачення, а адвокат, який його представляє, заявив, що той заперечує провину.

У ФБР «не підтвердили і не заперечили» наявність розслідування проти Коломойського.

Нагадаємо, Ігор Коломойський заявив, що не має наміру повертати собі націоналізований Приватбанк, але хоче повернути $2 млрд, які були в капіталі фінустанови.