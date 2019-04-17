Коломойський пообіцяв повернутися в Україну у разі перемоги Зеленського



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Ігор Коломойський з вересня 2018 року мешкає в Ізраїлі Фото: «Схеми: корупція в деталях»

За словами Коломойського, він не хотів «нікого нервувати в Україні»

У випадку перемоги Володимира Зеленського на виборах президента України олігарх Ігор Коломойський обіцяє повернутись в Україну.

Про це він розповів в інтерв'ю програмі «Схеми: корупція в деталях».

На запитання, чи повернеться він, якщо шоумен буде обраний президентом, Коломойський відповів:

«Ну звичайно. Я так збирався і раніше повернутися, але зараз там усілякі випадки...Щоб не було передвиборчих якихось...У мене були плани повернутися в Україну між першим і другим туром, ще до першого туру. Але у зв'язку з тим, що така гостра політична боротьба, і щоб не вносити сум'яття, переполох, тому я вирішив тут спокійно відсидітися і не нервувати нікого в Україні», – пояснив олігарх.

Ігор Коломойський з вересня 2018 року мешкає в Ізраїлі, у місті Герцлія. На запитання «Схем», з чим це пов’язано, бізнесмен зазначив – перебрався зі Швейцарії в іншу країну «за сімейними обставинами».

Також Коломойський очікує подальшого розвитку подій навколо ймовірного розслідування ФБР.

До слова, за інформацією ЗМІ, за два роки Зеленський 13 разів злітав до Женеви та Тель-Авіва, де мешкає Коломойський.

Раніше видання The Daily Beast з посиланням на три джерела повідомляло, що Федеральне бюро розслідувань США веде розслідування проти олігарха Ігоря Коломойського через можливі фінансові злочини, зокрема відмивання коштів.

За словами джерел Daily Beast, розслідування є широкомасштабним і триває доволі давно.

При цьому Коломойському не висували звинувачення, а адвокат, який його представляє, заявив, що той заперечує провину.

У ФБР «не підтвердили і не заперечили» наявність розслідування проти Коломойського.

Нагадаємо, Ігор Коломойський заявив, що не має наміру повертати собі націоналізований Приватбанк, але хоче повернути $2 млрд, які були в капіталі фінустанови.