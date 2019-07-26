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    Зеленський прибув на «Лігу сміху» в Одесі (фото)

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    Президент завітав до своїх давніх колег - Зеленський прибув на «Лігу сміху» в Одесі (фото)
    Президент завітав до своїх давніх колег
    Фото: Студія «Квартал 95»

    Президент вирішив в робочий час гайнути в Одесу на «Лігу сміху»

    Близько 18:30 Володимир Зеленський прибув на морський вокзал в Одесі, де проходить шоу «Ліга сміху».

    Як передають місцеві ЗМІ, голова держави сів у першому ряду.

    Глядачів пропускали через металошукачі, відбирали навіть пластикові пляшки і стакани.

    Ведучий «Ліги сміху» Євген Кошовий відразу ж повідомив глядачам, що до них завітав президент.

    «У залі присутній наш колишній. Ведіть себе зухвало, щоб йому було завидно», - пожартував Кошовий.

    Нагадаємо, Зеленський прибув сьогодні в Одесу після 16:00. Зупинився в готелі de Paris на розі Катерининської і Воронцовського провулка. Його дружину Олену помітили на пляжі в Одесі ще вчора.

    Одеса Володимир Зеленський Квартал 95 Олена Зеленська
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