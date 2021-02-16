Зморені Занзібаром – українські туристи повернулися додому

В авіакомпанії дякують за підтримку Державіаслужбі України, Міністерству інфраструктури України та міністру Владиславу Криклію

Застряглі на Занзібарі 180 українських туристів прилетіли сьогодні вранці до Києва, в аеропорт «Бориспіль».

Про це повідомляється на сайті авіакомпанії SkyUp.

«Після дозаправлення і надання гарячого харчування пасажирам в Анталії літак прибув в «Бориспіль» о 9:47 16 лютого. Цим рейсом доставлений і весь багаж туристів», – йдеться в повідомленні.

В авіакомпанії висловили вдячність за співпрацю та надану підтримку в отриманні необхідних на рейс дозволів Державіаслужбі України, Міністерству інфраструктури України та міністру Владиславу Криклію, а також Міністерству закордонних справ і Посольству України в Кенії.

Нагадаємо, рейс PQ 6972 Занзібар-Київ авіакомпанії SkyUp не вилетів із Занзібару 13 лютого через технічні причини.

Нагадаємо, у понеділок ввечері турецька сторона дала необхідний дозвіл, щоб літак з українцями із Занзібару сів в Антальї.

Як повідомлялося, майже 180 туристів третю добу не можуть повернутися в Україну з Танзанії. Протягом 13-15 лютого представники компанії SkyUp вели переговори з авіаційними органами країн, щоб отримати дозволи на проліт у їхньому повітряному просторі. В авіакомпанії повідомили, що технічно літак готовий здійснити рейс будь-якої хвилини.

До слова, відома «дівчина з собачкою з Вуханю» також застрягла на Занзібарі.

Раніше речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко розповів, що туристи застрягли на Занзібарі через несправний літак.

Засновник компанії Patternica Антон Ткачов розповів, що рейс щодня відкладається, а людей кожного вечора розкидають по різних «клоповниках» з жахливими умовами для проживання.