Значна лавинонебезпека в Карпатах зберігається, - синоптики



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У горах очікується третій рівень лавинної небезпеки

У неділю, 7 квітня, в горах Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується значна лавинонебезпека. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДержНС) з посиланням на дані Укргідрометцентру.

«7 квітня, у зв'язку з відлигою, у високогір'ї Івано-Франківської та в східній частині Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні сьогодні місцями пройдуть дощі. А в Закарпатській області температура повітря підніметься до +20 градусів.

Згідно з прогнозом на 8-9 квітня, у північних, у вівторок і у західних областях місцями невеликий дощ, на решті території без істотних опадів. Вітер східний та південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9°, на сході 1-6° тепла; вдень 14-19°, на Закарпатті до 24°.