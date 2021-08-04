Учені знайшли дивовижний засіб проти Covid-19

Квіти з Північної Африки мають інгрідієнт, який може значно полегшити боротьбу із коронавірусною хворобою

Квіткові рослини Nigella sativa (чорнушка посівна), які ростуть у Північній Африці і Західній Азії, можуть бути використані в майбутньому як новий засіб проти Covid-19. Про це повідомляється у статті, опублікованій в журналі Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology. Про дослідження розповідається в пресрелізі на MedicalXpress.

Фахівці виявили, що тімохінон, активний інгредієнт N.sativa, може зв'язуватися з S-білком коронавірусу SARS-CoV-2 і не давати йому викликати легеневу інфекцію. На думку вчених, він також може блокувати цитокіновий шторм, який проявляється у серйозно хворих пацієнтів, госпіталізованих із Covid-19.

Вже доведено, що тімохінон запобігає вивільненню прозапальних хімічних речовин, таких як інтерлейкіни. Отже, він може грати потенційну роль у лікуванні алергічних станів, наприклад, астми або екземи, а також артриту, включаючи ревматоїдний і остеоартрит, і навіть розсіяного склерозу.

Чорнушка посівна також корисна при лікуванні високого кров'яного тиску, високого рівня холестерину і цукрового діабету. Як протизапальний засіб N.sativa допомагає пацієнтам із алергічним ринітом та синуситом, а також дитячою епілепсією.

Нагадаємо раніше керівниця Центру інфекційних уражень нервової системи Олена Панасюк повідомила, що у людей, які перехворіли на коронавірусну інфекцію, до якої мають антитіла не менше 40% українців, прогресують інші приховані хвороби, зокрема онкологія.

А група вчених на чолі з доцентом Інституту медичних наук Токійського університету Сато Кей виявила, що штам коронавірусу «Дельта» може бути більш патогенним у порівнянні

з іншими існуючими різновидами.