Росію чекає приголомшливе фіаско у війні проти України – Подоляк

Подоляк прогнозує надалі масові смерті російських військовослужбовців в Україні

Радник Офісу президента Михайло Подоляк висловив свої припущення, чому Росія зазначає великих втрат і втрачає мотивацію воювати проти української армії. Про це він написав на своїй сторінці у Telegram.

Перша причина, за словами Подоляка, російський Генштаб МО абсолютно не мав об'єктивної аналітики щодо України.

«Звідси – тотальні прорахунки в стратегії й тактиці. Це перша причина приголомшливого фіаско «другої армії світу», що стрімко наростає. Очевидно, що вся штабна аналітика підлеглих генерала Герасимова була вибудувана на тезах із роспропаганди про "націоналістичні батальйони», – пояснює радник голови Офісу президента.

Друга причина – надзвичайна смертність серед найвищого оперативного командування РФ на території України. Подоляк наголошуює, що ЗСУ ліквідували шість ключових генералів, аж до командувача 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу РФ генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева. Також знищені генерал-майори Тушаєв (командир 141-го моторизованого полку Національної гвардії), Герасимов (перший заступник командувача 41-ї армії Центрального військового округу), Колесников (командувач 29-ї армії Східного військового округу), Суховецький (заступник командувача 41-ї армії Центрального військового округу), Мітяєв (командир 150-ї мотострілецької дивізії).

Десятки полковників, зокрема заступник командувача Чорноморського флоту, капітан першого рангу Палій, полковник Росгвардії Савватеєв, який керував загоном СОБР у Володимирській області, командир 331-го полку ВДВ полковник Сухарєв та інші офіцери.

«Це ознака тотальної неготовності армії. Воюють лише кількістю та крилатими ракетами. Убито десятки офіцерів середнього й тактичного рівнів. Усе це – безпосередні ознаки слабкої злагодженості військових частин, відсутності зрозумілого тилового забезпечення, неготовності воювати в сучасних умовах», – зазначив Подоляк.

Він додає, хоч контрактники і строковики усвідомили, що їхнє вище «керівництво абсолютно бездарне». Та прогнозує надалі лише масові смерті російських військовослужбовців в Україні.