Зранку позиції українських бійців у зоні ООС вже обстріляли 11 разів



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Станом на зараз ситуація цілком контрольована підрозділами Збройних Сил та інших формувань зі складу Об’єднаних сил

Станом на зараз ситуація цілком контрольована підрозділами Збройних Сил

Від початку поточної доби в районі проведення операції зафіксовано вже одинадцять фактів порушення встановленого режиму перемир’я з боку російсько-окупаційних військ. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України, полковник Олександр Мотузяник.

«Станом на зараз, на жаль, противник продовжує обстрілювати позиції Об’єднаних сил, при цьому знову застосовує заборонену зброю. Так, від початку цієї доби, станом на 12.00 в районі проведення операції зафіксовано вже одинадцять фактів порушення встановленого режиму перемир’я з боку російсько-окупаційних військ», — сказав Мотузяник.

З його слів, під ворожі обстріли цієї ночі потрапляли опорні пункти біля Новолуганського, Новоолександрівки та Зайцевого, що на Луганському напрямку. Там ворог вів вогонь з мінометів 82 та 120 калібрів, озброєння БМП та іншої піхотної зброї.

На Донецькому напрямку поточна доба почалася з ворожих обстрілів в районі населених пунктів Верхньоторецьке, Павлопіль, Водяне та Гнутове, де російсько-окупаційні війська вели вогонь з аналогічної зброї, додатково застосовуючи станкові протитанкові гранатомети.

«Станом на 12:00 в штабі операції нарахували 58 ворожих пострілів з мінометів заборонених калібрів. Відзначу, що військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил ведуть активні оборонні дії та влаштовують противнику гідну відсіч», — заявив речник Міноборони.

Він повідомив, що з початку цієї доби українські оборонці вісім разів були змушені відкривати вогонь у відповідь, аби придушити активність противника. Зі слів речника, артилерію і міномети українські захисники не застосовували, аби не наразити на небезпеку мирних мешканців окупованих територій, якими ворог прикривається, ведучи вогонь.

«Станом на зараз ситуація цілком контрольована підрозділами Збройних Сил та інших формувань зі складу Об’єднаних сил. Відзначу, що бойових втрат у лавах український військ від початку цієї доби не обліковано», — додав полковник.