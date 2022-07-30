Зречеться престолу? Папа Франциск зробив заяву

Франциск: «Я повинен поберегти енергію, щоб трохи довше служити церкві»

Папа Римський Франциск зізнався, що через стан здоров’я не зможе так активно здійснювати душпастирські візити і не виключив можливості виходу на пенсію. Про це він сказав під час повернення з Канади, повідомляє RTVE.

«Я не думаю, що зможу продовжувати подорожувати в тому ж ритмі», – заявив папа Римський повертаючись з поїздки.

Понтифік розглядає можливість зречення престолу. «У моєму віці і з цим обмеженням (у папи вже давно проблема з коліном, через що йому доводиться пересуватися на інвалідному візку – ред.), я повинен поберегти енергію, щоб трохи довше служити церкві, або думати про можливість відійти в сторону», – сказав Папа Франциск.

Папа підкреслив, що «нічого незвичайного не станеться, ніякої катастрофи не станеться».

Папа Римський пояснив, що не хоче робити операцію на коліні, хоча лікарі пропонували йому. «Анестезія – це не іграшка, тому я вважаю, що операція мені не підходить», – сказав він.

RTVE нагадує, що в липні минулого року після операції на кишечнику у Френсіса виникли ускладнення, пов'язані з анестезією.

Як повідомлялося, Папа Римський Франциск перебуває в Канаді з шестиденним візитом. Під час виступу у канадській провінції Альберта він вибачився перед корінними народами Канади за попередню насильницьку політику католицької церкви.

Як повідомлялося, Папа Римський Франциск може приїхати в Україну вже у серпні цього року. Його візит почнуть готувати після поїздки понтифіка до Канади.