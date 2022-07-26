Папа Римський вибачився перед корінними народами Канади за насильство церкви

Папа Франциск закликав провести серйозне розслідування можливих злодіянь церковнослужителів у минулому столітті

Папа Римський Франциск перебуває в Канаді з шестиденним візитом. Під час виступу у канадській провінції Альберта він вибачився перед корінними народами Канади за попередню насильницьку політику католицької церкви. Про це повідомляє Укрінформ.

«Я смиренно прошу вибачення за зло, вчинене багатьма християнами проти корінних народів», - сказав Папа Франциск.

Від імені католицької церкви він попросив вибачення за роль священників у «руйнівній» політиці шкіл-інтернатів для корінних народів, які активно діяли в Канаді минулого сторіччя. За його словами, примусова асиміляція представників корінних народів у християнське суспільство зруйнувала їх культуру, розірвала родинні зв’язки та маргіналізувала цілі покоління, що відчувається досі.

Кілька разів попросивши пробачення, Папа Франциск додав, що участь церкви у діяльності шкіл-інтернатів, була «страшною помилкою» та «жалюгідним злом».

Він також закликав провести серйозне розслідування можливих злодіянь церковнослужителів.

Зазначимо, що своє вибачення Папа Франциск виголосив на території однієї із найбільших у Канаді колишніх шкіл-інтернатів Ермінесків, розташованій поблизу міста Едмонтон. Під час виступу понтифіка багато присутніх були колишніми учнями цих інтернатів, яких навмисно привезли з різних регіонів країни.

Релігійні школи-інтернати для корінних народів діяли на території Канади у з XIX століття аж до 1970-х років під керівництвом держави чи церкви. Дітей в них примусово забирали з сімей, насильство в таких закладах було звичайним явищем. Від хвороб, недоїдання та загалом поганого ставлення загинула значна кількість учнів, точне число яких досі не встановлене.

Улітку минулого року на території трьох таких колишніх шкіл-інтернатів були виявлені незадокументовані останки майже 1000 дітей.

Як повідомлялося, Папа Римський Франциск може приїхати в Україну вже у серпні цього року. Його візит почнуть готувати після поїздки понтифіка до Канади.

Папа Франциск відвідає Канаду з 24 по 30 липня.