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    Політика

    Ватикан повідомив, коли Папа Римський може завітати в Україну

    Франциск уже в серпні може відвідати Київ - Ватикан повідомив, коли Папа Римський може завітати в Україну
    Франциск уже в серпні може відвідати Київ
    фото з відкритих джерел

    Візит понтифіка почнуть готувати після поїздки до Канади

    Папа Римський Франциск може приїхати в Україну вже у серпні цього року. Його візит почнуть готувати після поїздки понтифіка до Канади, яка запланована на липень. Про це сказав секретар у справах стосунків Ватикану з державами й міжнародними організаціями Річард Ґаллаґер, повідомляє Vatican News.

    За словами представника Ватикану, Папа Франциск дуже переконаний у тому, що його візит в Україну може мати позитивні результати.

    «Так, думаю що повернувшись з Канади, розпочнеться вивчення дійсної можливості цього... Можливо (візит відбудеться в серпні – ред.), я б не виключав це, але багато залежатиме від результатів подорожі в Канаду. Побачимо, як Папа переноситиме цю подорож, яка також є дуже вимогливою, а тоді подивимось», – заявив Ґаллаґер.

    Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Папа Римський Франциск може приїхати до України в будь-який день, оскільки це буде сильний момент натхнення і підтримки і дозволить йому краще зрозуміти причини війни.

    Як повідомлялося, Папа Римський Франциск в інтерв’ю агентству Reuters висловив сподівання, що після візиту в Канаду цього місяця він міг би відвідати Москву та Київ.

    У МЗС поновили запрошення понтифіку і заявили, що цей візит посилить роль Папи у відновленні миру на українській землі.

    Папа Франциск відвідає Канаду з 24 по 30 липня.

    Нагадаємо, раніше папа Римський Франциск в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera натякнув, що країнам Заходу не варто постачати зброю Україні й дорікнув тим, що на нашій землі її випробовують. Також Папа Римський шокував новою заявою про причину війни в Україні.

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    Теги: росія окупанти Папа Римський війна Ватикан Україна окупація #stoprussia
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    Ватикан повідомив, коли Папа Римський може завітати в Україну