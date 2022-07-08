Ватикан повідомив, коли Папа Римський може завітати в Україну

Візит понтифіка почнуть готувати після поїздки до Канади

Папа Римський Франциск може приїхати в Україну вже у серпні цього року. Його візит почнуть готувати після поїздки понтифіка до Канади, яка запланована на липень. Про це сказав секретар у справах стосунків Ватикану з державами й міжнародними організаціями Річард Ґаллаґер, повідомляє Vatican News.

За словами представника Ватикану, Папа Франциск дуже переконаний у тому, що його візит в Україну може мати позитивні результати.

«Так, думаю що повернувшись з Канади, розпочнеться вивчення дійсної можливості цього... Можливо (візит відбудеться в серпні – ред.), я б не виключав це, але багато залежатиме від результатів подорожі в Канаду. Побачимо, як Папа переноситиме цю подорож, яка також є дуже вимогливою, а тоді подивимось», – заявив Ґаллаґер.

Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Папа Римський Франциск може приїхати до України в будь-який день, оскільки це буде сильний момент натхнення і підтримки і дозволить йому краще зрозуміти причини війни.

Як повідомлялося, Папа Римський Франциск в інтерв’ю агентству Reuters висловив сподівання, що після візиту в Канаду цього місяця він міг би відвідати Москву та Київ.

У МЗС поновили запрошення понтифіку і заявили, що цей візит посилить роль Папи у відновленні миру на українській землі.

Папа Франциск відвідає Канаду з 24 по 30 липня.

Нагадаємо, раніше папа Римський Франциск в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera натякнув, що країнам Заходу не варто постачати зброю Україні й дорікнув тим, що на нашій землі її випробовують. Також Папа Римський шокував новою заявою про причину війни в Україні.