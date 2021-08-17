Зросла кількість українців, які хочуть залишити Афганістан

Евакуація розпочнеться лише тоді, коли будуть створені для цього безпечні умови

Дипломати формують список громадян, які потребують евакуації

Наразі 120 українців афганського походження та членів їхніх родин висловили бажання евакуюватися з території Афганістану в Україну. Дипломати формують список громадян, які потребують евакуації. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

«В аеропорту Кабула знаходиться літак, який має вивезти наших громадян. Водночас, на території Афганістану почала діяти заборона польотів для цивільних повітряних суден. Наразі дозволи видаються лише військовим літакам. Неконтрольованою також залишається ситуація і в самому аеропорту», – заявив Ніколенко .

МЗС, посольства та причетні відомства нині докладають максимальних зусиль, аби вирішити питання вильоту літака з українцями найближчим часом. Пріоритет номер один – безпека. Евакуація розпочнеться лише тоді, коли будуть створені для цього безпечні умови.

Паралельно опрацьовуються й інші варіанти евакуації наших громадян.

«Хочу запевнити, що Україна не залишить своїх громадян в Афганістані напризволяще. Ті українці, які знаходяться в країні і мають бажання повернутися, мають негайно повідомити про себе посольство в Таджикистані або Пакистані. Родичі можуть зателефонувати на «гарячу лінію» МЗС. Тоді дипломати зможуть спланувати найбезпечніший варіант допомоги», – заявив речник МЗС.

Нагадаємо, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, в аеропорту Кабула перебуває другий український літак. Наразі він не може вилетіти звідти.

Як раніше повідомлялося, 90 українців афганського походження та членів їхніх родин висловили бажання евакуюватися з території Афганістану в Україну.

Нагадаємо, Україна евакуювала з Кабула майже 80 осіб, частина з них – громадяни Афганістану – попросила про статус біженця.

До слова, названо країни, які крім Росії залишають своїх дипломатів в Кабулі.

Станом на сьогодні країни ЄС забирають з Афганістану дипломатів та закривають посольства.

Також 16 серпня генсек ООН звернувся з потужним закликом до світової спільноти через події в Афганістані.

Таліби захопили столицю Афганістану Кабул без бою. Уряд віддав їм владу, щоб уникнути кровопролиття.

За повідомленням ООН, у травні та червні 2021 року було вбито або поранено майже 2400 мирних жителів Афганістану, що є найбільшим показником за ці два місяці з моменту початку обліку у 2009 році.