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    Кількість українців, які хочуть залишити Афганістан, зросла

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    Вже 90 українців афганського походження та членів їхніх родин висловили бажання виїхати з Афганістану до Києва&nbsp; - Кількість українців, які хочуть залишити Афганістан, зросла
    Вже 90 українців афганського походження та членів їхніх родин висловили бажання виїхати з Афганістану до Києва 
    Фото: Reuters

    Україна опрацьовує можливі шляхи безпечної евакуації

    Наразі 90 українців афганського походження та членів їхніх родин висловили бажання евакуюватися з території Афганістану в Україну. Дипломати формують список громадян, які потребують евакуації. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

    «Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив посольствам України в Таджикистані та Пакистані надати максимальну допомогу українцям, які нині перебувають в Афганістані», – заявив представник МЗС.

    Ніколенко зазначив, що українська сторона опрацьовує можливі шляхи безпечної евакуації. Не виключається залученням можливостей іноземних партнерів.

    «Для отримання допомоги співвітчизники мають повідомити посольство в Таджикистані або в Пакистані свої контактні дані та місце знаходження в Афганістані. Родичі в Україні також мають можливість звернутися на «гарячу лінію» МЗС», – додав він.

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    Родичі в Україні також мають можливість звернутися на цілодобову «гарячу лінію» МЗС:

    Нагадаємо, сьогодні Україна евакуювала з Кабула майже 80 осіб, частина з них – громадяни Афганістану – попросила про статус біженця.

    До слова, названо країни, які крім Росії залишають своїх дипломатів в Кабулі.

    Станом на сьогодні країни ЄС забирають з Афганістану дипломатів та закривають посольства.

    Також 16 серпня генсек ООН звернувся з потужним закликом до світової спільноти через події в Афганістані.

    Таліби захопили столицю Афганістану Кабул без бою. Уряд віддав їм владу, щоб уникнути кровопролиття.

    За повідомленням ООН, у травні та червні 2021 року було вбито або поранено майже 2400 мирних жителів Афганістану, що є найбільшим показником за ці два місяці з моменту початку обліку у 2009 році.

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    Теги: МЗС Афганістан тероризм українці посольство Україна Талібан Дмитро Кулеба біженці
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    Кількість українців, які хочуть залишити Афганістан, зросла