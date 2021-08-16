Кількість українців, які хочуть залишити Афганістан, зросла

Вже 90 українців афганського походження та членів їхніх родин висловили бажання виїхати з Афганістану до Києва

Україна опрацьовує можливі шляхи безпечної евакуації

Наразі 90 українців афганського походження та членів їхніх родин висловили бажання евакуюватися з території Афганістану в Україну. Дипломати формують список громадян, які потребують евакуації. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

«Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив посольствам України в Таджикистані та Пакистані надати максимальну допомогу українцям, які нині перебувають в Афганістані», – заявив представник МЗС.

Ніколенко зазначив, що українська сторона опрацьовує можливі шляхи безпечної евакуації. Не виключається залученням можливостей іноземних партнерів.

«Для отримання допомоги співвітчизники мають повідомити посольство в Таджикистані або в Пакистані свої контактні дані та місце знаходження в Афганістані. Родичі в Україні також мають можливість звернутися на «гарячу лінію» МЗС», – додав він.

+992 900 00 6520

+992 372 35 8412

[email protected]

або

+925 126 08 966

[email protected] Родичі в Україні також мають можливість звернутися на цілодобову «гарячу лінію» МЗС:

+380 44 238 1657

[email protected]

Нагадаємо, сьогодні Україна евакуювала з Кабула майже 80 осіб, частина з них – громадяни Афганістану – попросила про статус біженця.

До слова, названо країни, які крім Росії залишають своїх дипломатів в Кабулі.

Станом на сьогодні країни ЄС забирають з Афганістану дипломатів та закривають посольства.

Також 16 серпня генсек ООН звернувся з потужним закликом до світової спільноти через події в Афганістані.

Таліби захопили столицю Афганістану Кабул без бою. Уряд віддав їм владу, щоб уникнути кровопролиття.

За повідомленням ООН, у травні та червні 2021 року було вбито або поранено майже 2400 мирних жителів Афганістану, що є найбільшим показником за ці два місяці з моменту початку обліку у 2009 році.

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