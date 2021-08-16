Кількість українців, які хочуть залишити Афганістан, зросла
Україна опрацьовує можливі шляхи безпечної евакуації
Наразі 90 українців афганського походження та членів їхніх родин висловили бажання евакуюватися з території Афганістану в Україну. Дипломати формують список громадян, які потребують евакуації. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
«Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив посольствам України в Таджикистані та Пакистані надати максимальну допомогу українцям, які нині перебувають в Афганістані», – заявив представник МЗС.
Ніколенко зазначив, що українська сторона опрацьовує можливі шляхи безпечної евакуації. Не виключається залученням можливостей іноземних партнерів.
«Для отримання допомоги співвітчизники мають повідомити посольство в Таджикистані або в Пакистані свої контактні дані та місце знаходження в Афганістані. Родичі в Україні також мають можливість звернутися на «гарячу лінію» МЗС», – додав він.
- +992 900 00 6520
- +992 372 35 8412
- [email protected]
- +925 126 08 966
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Родичі в Україні також мають можливість звернутися на цілодобову «гарячу лінію» МЗС:
- +380 44 238 1657
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Нагадаємо, сьогодні Україна евакуювала з Кабула майже 80 осіб, частина з них – громадяни Афганістану – попросила про статус біженця.
До слова, названо країни, які крім Росії залишають своїх дипломатів в Кабулі.
Станом на сьогодні країни ЄС забирають з Афганістану дипломатів та закривають посольства.
Також 16 серпня генсек ООН звернувся з потужним закликом до світової спільноти через події в Афганістані.
Таліби захопили столицю Афганістану Кабул без бою. Уряд віддав їм владу, щоб уникнути кровопролиття.
За повідомленням ООН, у травні та червні 2021 року було вбито або поранено майже 2400 мирних жителів Афганістану, що є найбільшим показником за ці два місяці з моменту початку обліку у 2009 році.