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    Український літак не може вилетіти з Афганістану – Кулеба

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    Голова МЗС закликав українців, які хочуть евакуюватися, звертатися до посольств України в Таджикистані, Пакистані - Український літак не може вилетіти з Афганістану – Кулеба
    Голова МЗС закликав українців, які хочуть евакуюватися, звертатися до посольств України в Таджикистані, Пакистані
    Фото: Reuters

    Український борт готовий взяти на вільні місця громадян інших держав

    В аеропорту Кабула перебуває другий український літак. Наразі він не може вилетіти звідти. Про це журналістам заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

    «Зараз найбільша проблема в тому, що у нас є борт, який там знаходиться, який не може вилетіти. Він теоретично в якийсь момент зможе вилетіти, але чи зможе новий літак туди прибути український – це поки що питання без відповіді. Відповідь на це запитання залежатиме від стабілізації ситуації в Афганістані», – сказав Кулеба, додавши, що наразі ситуація в аеропорту Кабула є «критичною».

    Міністр зауважив, що український борт готовий взяти на вільні місця громадян інших держав, зокрема Афганістану.

    Голова МЗС також закликав українців, які хочуть евакуюватися, звертатися до посольств України в Таджикистані, Пакистані і заявляти про своє місце перебування.

    Нагадаємо, вчора «Талібан» зайшов у передмістя Кабулу, перед тим кілька тижнів він захоплював столиці провінцій. Президент Афганістану поїхав з країни. Держави масово евакуюють своїх громадян. Україна вивезла літаком 79 людей, які є громадянами п'яти країн.

    Як раніше повідомлялося, 90 українців афганського походження та членів їхніх родин висловили бажання евакуюватися з території Афганістану в Україну.

    Нагадаємо, Україна евакуювала з Кабула майже 80 осіб, частина з них – громадяни Афганістану – попросила про статус біженця.

    До слова, названо країни, які крім Росії залишають своїх дипломатів в Кабулі.

    Станом на сьогодні країни ЄС забирають з Афганістану дипломатів та закривають посольства.

    Також 16 серпня генсек ООН звернувся з потужним закликом до світової спільноти через події в Афганістані.

    Таліби захопили столицю Афганістану Кабул без бою. Уряд віддав їм владу, щоб уникнути кровопролиття.

    За повідомленням ООН, у травні та червні 2021 року було вбито або поранено майже 2400 мирних жителів Афганістану, що є найбільшим показником за ці два місяці з моменту початку обліку у 2009 році.

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    Теги: МЗС ЄС міністр ООН Афганістан літак Україна Генсек ООН Талібан Дмитро Кулеба
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    Український літак не може вилетіти з Афганістану – Кулеба