Зросла кількість жертв водія-«месника», який врізався в натовп людей в Китаї



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Місце трагедії

У владі міста Хенян не вважають, що інцидент був терористичним актом

Кількість загиблих унаслідок наїзду автомобіля на пішоходів у місті Хенян на півдні Китаю зросла до 11 осіб. Ще 44 людини отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters.

У владі міста не вважають, що інцидент був терористичним актом.

Як відомо, після наїзду водій вискочив із автомобіля з ножем та почав нападати на перехожих. Його вдалося затримати.

За словами очевидців, чоловік кричав, що це помста суспільству за кримінальні переслідування. Раніше його неодноразово засуджували за збут наркотиків, крадіжки та напади на людей.

Раніше повідомлялося, що нападником, який врізався в натовп людей в місті Хенян в Китаї, виявився 54-річний Янь Занюнь.

Джерело: ТСН