Зростання української економіки перевищило очікування Нацбанку



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НБУ очікував 3% зростання, натомість вдалося досягти позначки у 4,5%

Основною причиною більш швидкого зростання економіки в НБУ назвали високі темпи зростання споживчого попиту

Фактичний показник зростання економіки України у другому кварталі 2019 року на 4,6% в річному вираженні перевищив оцінку Національного банку, яка опублікована в інфляційному звіті за липень. Тоді регулятор очікував зростання на 3%.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Основною причиною більш швидкого зростання економіки в НБУ назвали високі темпи зростання споживчого попиту, які також перевищили очікування.

Зазначається, що в розрізі видів діяльності очікувано прискорилося зростання в сільському господарстві завдяки високому врожаю.

При цьому Нацбанк очікує, що внесок сільського господарства в третьому кварталі буде нижчим через зниження врожаю олійних культур.

Також повідомляється, що оновлений макроекономічний прогноз буде оголошений 24 жовтня.

До слова, раніше у Нацбанку розповіли, як виявити фальшиві банкноти номіналом 500 гривень.