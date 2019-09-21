Зростання української економіки перевищило очікування Нацбанку
Основною причиною більш швидкого зростання економіки в НБУ назвали високі темпи зростання споживчого попиту
Фактичний показник зростання економіки України у другому кварталі 2019 року на 4,6% в річному вираженні перевищив оцінку Національного банку, яка опублікована в інфляційному звіті за липень. Тоді регулятор очікував зростання на 3%.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
Основною причиною більш швидкого зростання економіки в НБУ назвали високі темпи зростання споживчого попиту, які також перевищили очікування.
Зазначається, що в розрізі видів діяльності очікувано прискорилося зростання в сільському господарстві завдяки високому врожаю.
При цьому Нацбанк очікує, що внесок сільського господарства в третьому кварталі буде нижчим через зниження врожаю олійних культур.
Також повідомляється, що оновлений макроекономічний прогноз буде оголошений 24 жовтня.
До слова, раніше у Нацбанку розповіли, як виявити фальшиві банкноти номіналом 500 гривень.