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    Зростання української економіки перевищило очікування Нацбанку

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    НБУ очікував 3% зростання, натомість вдалося досягти позначки у 4,5% - Зростання української економіки перевищило очікування Нацбанку
    НБУ очікував 3% зростання, натомість вдалося досягти позначки у 4,5%

    Основною причиною більш швидкого зростання економіки в НБУ назвали високі темпи зростання споживчого попиту

    Фактичний показник зростання економіки України у другому кварталі 2019 року на 4,6% в річному вираженні перевищив оцінку Національного банку, яка опублікована в інфляційному звіті за липень. Тоді регулятор очікував зростання на 3%.

    Про це повідомляється на сайті НБУ.

    Основною причиною більш швидкого зростання економіки в НБУ назвали високі темпи зростання споживчого попиту, які також перевищили очікування.

    Зазначається, що в розрізі видів діяльності очікувано прискорилося зростання в сільському господарстві завдяки високому врожаю.

    При цьому Нацбанк очікує, що внесок сільського господарства в третьому кварталі буде нижчим через зниження врожаю олійних культур.

    Також повідомляється, що оновлений макроекономічний прогноз буде оголошений 24 жовтня.

    До слова, раніше у Нацбанку розповіли, як виявити фальшиві банкноти номіналом 500 гривень.

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