Кремль почав транслювати свої наративи через західних «експертів»

Всі ці заяви – спроба Росії нав’язати світу необхідну РФ точку зору

Цього тижня Росія через лояльних західних експертів просувала наратив про неминучу перемогу Росію та необхідність Україні йти на поступки. Перелік «експертів» тижня опублікували в Центрі протидії дезінформації.

Французький центр досліджень у сфері розвідки опублікував аналітичне зведення, в якому частково просуваються кремлівські наративи про «недосвідчених українських солдатів» та «професійну російську армію»

Екссенатор США Р.Блек в інтерв’ю англомовним медіа розповідав про неминучу перемогу Росії, оскільки «РФ не може собі дозволити програти через загрозу розширення НАТО»

Італійський генерал Л.Трикаріко закликав ЄС відмовитись від «божевільної ідеї виграти війну в Україні» та схилити Україну до капітуляції, щоб не провокувати Росію на застосування зброї масового ураження

Німецький Інститут Шиллера провів міжнародну дискусію на тему загрози Третьої світової війни, учасники заходу дійшли висновку, що «конфронтація з Росією згубна для Німеччини та ЄС».

Тим часом Роскомнагляд хизується, що видалив «понад 117 тисяч фейків про сутність конфлікту, дії та втрати збройних сил».

До слова, російські ЗМІ запустили чергову дезінформацію. Зрадник України, так званий «представник» окупантської адміністрації Запоріжжя Володимир Рогов заявив, що Київ готувався вчинити ядерні теракти у Брянську та ще кількох містах Росії.

Напередодні російська пропаганда назвала Анджея Дуду онуком командира Української Повстанської Армії.

Крім того, Росія пов’язує виникнення мавпячої віспи з неіснуючими українськими біолабораторіями.

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