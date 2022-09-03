Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 3 вересня 

Триває 192 доба віни, окупанти зазнають втрат по всій лінії фронту

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Запоріжжя, Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині.

Дніпропетровщина

Наші захисники збили усі п'ять ворожих крилатих ракет, які летіли на Дніпро. У Нікопольському районі ворог обстріляв сам Нікополь та Марганець. Люди не постраждали. У Марганці є пошкоджені житлові будинки, автівки та газогони. У Криворізькому районі під вогонь потрапила Широківська громада. Є руйнація будинків. Люди не постраждали.

Харківщина

Уночі росіяни вдарили із зенітно-ракетного комплексу С-300 в Новобаварському районі. Пошкоджена школа, ракета влучила в землю поруч з адмінбудівлею, вибиті вікна. Постраждалих немає. По області окупанти протягом доби обстрілювали Харкіський, Ізюмський, Богодухівській райони. Є постраждалі серед цивільних, протягом доби госпіталізували шістьох людей.

Луганщина

За ніч на Бахмутському напрямку ворог двічі здійснював штурмові дії. Окупанти нанесли два ракетних удари по наших позиціях, по шість разів застосували реактивні системи залпового вогню та міномети, обстріли з мінометів. Один раз – танк. Сили оборони успішно відбили атаки з трьох боків.

Наступальними діями підрозділи так званих «кадировців» росіяни намагаються просунутися в напрямках населених пунктів Зайцеве та Майорськ, бойові дії тривають.

Донеччина

Уночі були завдані ракетні удари по Слов'янську, селищу Билбасівка та Краматорську. Пошкоджені промислові об'єкти та приватні будинки. За добу обстріляні Авдіївка (житловий сектор, Авді́ївський коксохімі́чний заво́д); село Іванівське (фермерське господарство ); Курахове (околиці). За добу по області – троє загиблих, троє поранених. Область залишається без газу і частково без води й електрики. Обов'язкова евакуація населення триває.

Миколаївщина

Сьогодні зранку, орієнтовно о 04:20, у місті Вознесеньск пролунав вибух. Попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація уточнюється. Вчора ввечері – обстріли за межами села Степове Широківської громади. Постраждалих немає. Продовжуються обстріли Березнегуватської громади. Так, протягом минулої доби було обстріляно прилеглі території смт Березнегувате, сіл Любомирівка, Новогригорівка та Велике Артакове. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Херсонщина

Рашисти продовжують обстріл не лише окупованих, а й звільнених ЗСУ територій. Важкою залишається ситуація у Бериславському та Каховському районах, десятки сіл знаходяться на лінії фронту та дуже пошкоджені. Жителі області також неодноразово бачили запуск ворожої техніки з боку Криму, спостерігаються запуски по сусіднім регіонам з самого Херсона. Натомість ЗСУ продовжують надавати влучні удари по важливим стратегічним об’єктам, які окупанти використовують у своїх цілях.

В ефірі своїх пропагандистських ЗМІ окупанти заявляють про те, що ЗСУ має намір розбити всі церкви області, в також залякують батьків, які не віддали дітей до шкіл.

Нагадаємо, триває 192-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.