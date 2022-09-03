Кремль придумав, чим нагороджувати вояків за війну в Україні 

Після 24 лютого Кремль розширив список осіб, які можуть набути статусу учасника бойових дій

Міноборони РФ планує роздавати землі в Криму й під Москвою

Російське Міноборони висунуло пропозицію видавати окупантам-учасникам війни проти України, нагородженим за участь у «спеціальній військовій операції», земельні ділянки в анексованому Криму та в Підмосков’ї. Відповідний проєкт з’явився на росіяйському Порталі правової інформації.

Судячи зі змісту документу, право на ділянки отримуватимуть окупанти, що за свої «заслуги» отримали державні нагороди, ордени, загалом «ветерани бойових дій».

Після 24 лютого війни Кремль розширив список осіб, які можуть набути статусу учасника бойових дій.

Серед них окрім учасників окупації, є також співробітники ФСБ, які «відбивали озброєні провокації на кордоні».

Як повідомлялося раніше, Росія затвердила медаль за вбивство українців (фото).

Крім того, весною, перед 9 травня, за вчинення геноциду народу України та нищення інфраструктури української держави, військовослужбовців 54 бригади управління 35 загальновійськової армії східного військового округу армії країни-окупанта (в/ч 53790), що дислокується у місті Бєлогорськ, нагороджували відзнаками ветеранів Другої світової війни: медалями «Жукова», «Суворова», «За от вагу» та орденами «Мужества».