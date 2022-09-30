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ЗСУ за годину знищили п'ять ворожих дронів-камікадзе

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
ЗСУ за годину знищили п'ять ворожих дронів-камікадзе
З семи дронів, якими ворог атакував південь України, п'ять збили сили ППО
фото з відкритих джерел

Пуски безпілотників «Shahed-136» здійснювались з напрямку акваторії Чорного моря

29 вересня з 23.00 по 24.00 російські окупаційні війська атакували південь України сімома дронами-камікадзе «Shahed-136», з них п'ять були збиті силами ППО. Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

«П’ять цих баражуючих боєприпасів було знищено силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь« Повітряних Сил Збройних Сил України», – йдеться у повідомленні.

Два були збиті на Одеському напрямку, ще три – на Миколаївському.

Військові додали, що пуски безпілотників «Shahed-136» здійснювались з напрямку акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, ворожі безпілотники-камікадзе атакували Одесу та Миколаїв, у Миколаєві є влучання в будинок, в області – в об’єкт інфраструктури.

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Як раніше повідомлялося, Білорусь розпочала раптові навчання на військовому аеродромі.  Також секретар РНБО Олексій Данілов заявив, у разі нового наступу з території Білорусі окупанти отримають відповідь від України, на яку не розраховують. 

Тим часом у Білорусі обіцяють, що їхня країна не збирається завдавати удару по Україні і виступає проти використання будь-якої зброї.

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Теги: окупанти війна ЗСУ

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