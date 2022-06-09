У Росії горів завод, на якому виробляють військову оптику (відео)

Про постраждалих нічого не відомо

У Росії знову спалахнули пожежі. Під Москвою 8 червня горіла територія оптико-механічного заводу в Сергієвому Посаді. Про це повідомляють в соціальних мережах.

Палав завод, який зокрема, виробляє військову оптику: від бінокля до оптичних прицілів. Російські ЗМІ повідомили, що до гасіння пожежі було залучено 15 рятувальників і чотири одиниці техніки, передає 24 канал.

Спочатку вогонь охопив всього 30 квадратних метрів, але вогонь швидко поширився по всій території, охоплюючи 700 квадратних метрів площі. Гасіння ускладнювалося конструктивними особливостями даху будівлі, наявністю підпокрівельного простору і утепленням. Увечері пожежу було локалізовано. Про постраждалих нічого не відомо, інформації про втрати також немає.

В подмосковном Сергиевом Посаде кто то неудачно покурил на складе Загорского оптико-механического завода. pic.twitter.com/9jxLx8l9JK — Злой Тамбовский котяра (@SingerBaritone) June 8, 2022

У мережі опублікували відео, на якому видно стовп густого чорного диму, що підноситься над будівлею заводу.

Нагадаємо, 17 травня під російським містом Новосибірськ сталася сильна пожежа на підприємстві з виробництва пластику. З будівлі заводу піднявся великий стовп чорного диму. Нагадаємо, що останніми тижнями пожежі охопили кілька регіонів РФ, зокрема, Омську область. Місцева влада, визнаючи критичність ситуації, 6 травня змушена була запровадити надзвичайний стан.