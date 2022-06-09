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  4. Луганщина: рашисти вдарили по аміачному цеху хімзаводу «Азот» (фото)
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    Події в Україні

    Луганщина: рашисти вдарили по аміачному цеху хімзаводу «Азот» (фото)

    По Тошківці окупанти завдали авіаудару та невдало провели штурм - Луганщина: рашисти вдарили по аміачному цеху хімзаводу «Азот» (фото)
    По Тошківці окупанти завдали авіаудару та невдало провели штурм
    фото: t.me/luhanskaVTSA

    Щонайменше загинули чотири жителі області

    Протягом минулої доби російські загарбники атакували територію цеху виробництва аміаку на Сєвєродонецькому «Азоті». Загалом по Луганській області через обстріли за добу четверо загиблих. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram.

    «8 червня ввечері (окупанти - ред.) двічі поцілили по Сєверодонецькому об’єднанню «Азот». Пошкоджено щонайменше два цехи у різних кінцях хімічного підприємства. Один із них – цех виробництва аміаку. Про наслідки обстрілів буде повідомлено окремо», – написав Гайдай.

    Крім того, щонайменше чотири загиблих жителів області. За словами Гайдая, за останні дві доби поранення різного ступеню тяжкості отримали шестеро лисичан. Чотирьох з них одразу госпіталізували до обласної клінічної лікарні у Дніпрі.

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    Луганщина: рашисти вдарили по аміачному цеху хімзаводу «Азот» (фото)
    Луганщина: рашисти вдарили по аміачному цеху хімзаводу «Азот» (фото)
    Луганщина: рашисти вдарили по аміачному цеху хімзаводу «Азот» (фото)
    Луганщина: рашисти вдарили по аміачному цеху хімзаводу «Азот» (фото)

    «Нещастя сталося в одній родині - унаслідок артилерійського обстрілу Лисичанська було вбито жінку та поранено її доньку», – зазначив голова ОВА.

    Зокрема, із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню 8 червня російською армією обстріляні Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Привілля, Оріхове, Устинівка, Гірське, Катеринівка, Білогорівка, Миколаївка, Комишуваха, Павлоград, що під Сєвєродонецьком.

    При цьому по Тошківці окупанти завдали авіаудару та невдало провели штурм. У напрямку Катеринівки українські воїни також завдали противнику втрат. Ворог відійшов.

    Разом з тим росіянами завдано ракетно-авіаційних ударів по Верхньокам’янці та Золотому.

    Як пояснює Гайдай, де вже більш-менш безпечно, місцевість встигнули оглянути та зафіксувати руйнування.

    Так, у Гірському пошкоджено 10 будинків, в Оріховому – вісім, у Лисичанську – чотири.Загалом за минулу добу відбито сім атак ворога, знищено три танки, дві бойові броньовані машини та чотири одиниці автомобільної техніки противника. ППО збили шість безпілотних літальних апаратів типу «Орлан-10».

    Як повідомлялося, на Сєвєродонецькому напрямку ворог здійснював вогневий вплив на підрозділи наших військ із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Привілля, Устинівка, Гірське та Катеринівка. По Тошківці окупанти завдали авіаудару та невдало провели штурм. У напрямку населеного пункту Катеринівка українські воїни також завдали противнику втрат. Ворог відійшов. Противник продовжує безуспішні пошуки слабких місць в обороні Сєвєродонецька.

    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація Сергій Гайдай #stoprussia
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    Луганщина: рашисти вдарили по аміачному цеху хімзаводу «Азот» (фото)