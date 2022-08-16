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Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 16 серпня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 16 серпня
фото з відкритих джерел

Рашисти ведуть масований наступ зі сторони Лисичанського нафтопереробного заводу

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Чернігівщині, Сумщині, Київщині та Житомирщині. Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій, повідомляє «Главком».

Дніпропетровщина

Ворог обстріляв Нікопольський та Криворізький райони. У Криворізькому ударили по Зеленодольській громаді – по двох селах. Двоє поранених.

Нікопольський район обстріляли двічі за ніч. Під удар потрапила Червоногригорівська громада. Там є руйнування 9 приватних будинків, гаражів та двох складів і техніки місцевого агропідприємства. Перебито лінію електропередач. Майже дві тисячі людей без світла.  Без постраждалих.

Харківщина

Вночі окупанти інтенсивно обстрілювали місто Харків як ракетами, так і РСЗВ. Зафіксовано пуски 7 ракет з напрямку Бєлгорода РФ. Пошкоджена цивільна освітня, промислова інфраструктура, житлові будинки, були влучання по відкритих територіях Індустріального, Холодногірського, Салтівського районів. На місцях влучань працюють відповідні служби, правоохоронці.

Вчора ввечері – обстріл  РСЗВ Київського району Харкова. Частково зруйновано приватний будинок. По області окупанти наносили удари по Харківському, Ізюмському, Чугуївському, Богодухівському районах. Попередньо – поранених немає.

Луганщина

Росіяни ведуть масований наступ зі сторони Лисичанського нафтопереробного заводу. За учора шість разів наші бійці змусили їх відступити. Ще на трьох ділянках на межі Луганщини та Донеччини бої тривають і дотепер. Сьогодні зранку населені пункти і позиції українських військових ворог обстрілює з артилерії. Тільки за ніч здійснили чотири танкових атаки та чотири авіаудари.

Донеччина

Сьогодні зранку – обстріл промислової зони Костянтинівки. Без жертв. Опівночі – обстріл Слов'янська, зруйновано кілька приватних житлових будинків. Також вночі – ракетні обстріли Краматорська, смт.Ясногірка. Пошкоджені будинки, про потерпілих повідомлень на даний час немає.

Вночі – ракетний обстріл по об’єктам критичної інфраструктури в місті Курахове. Пошкоджено техніку та зазнали руйнувань будівлі Мар’їнського РЕМ,  будівлі промислових підприємств ТОВ «Електросталь» та  ТОВ «Святоіллінського машинобудівного заводу». Зруйновані кілька цехів.  Постраждалих серед цивільного населення немає. 

За добу ворогом обстріляно низку населених пунктів, в тому числі Авдіївку, Часів Яр, Миколаївку, Слов’янськ, смт. Південне та інші. За добу по області – одна людина загибла, двоє – поранених.

Миколаївщина

За минулу добу ворог обстрілював кілька населених пунктів в різних районах області, зокрема – смт Первомайське Первомайської громади, с. Лимани Галицинівської громади, с. Широке Широківської громади та інші.

Вчора ввечері – обстріли с. Червона Долина. Зафіксовано влучання по відкритим територіям. Також було обстріли с. Червона Долина вночі. Інформація щодо пошкоджень та постраджалих уточнюється.

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Так, протягом минулого дня обстріляно села Лепетиха та Кавказ. Вночі під обстріл потрапило смт Березнегувате. Одна людина загинула та одну людину поранено. Відомо про зруйновані житлові будинки. Інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.

Херсонщина

Окупанти намагаються утримувати свої позиції та ведуть бої на вже деокупованих територіях. Стабільно важка сиутація у громадах Каховського та Бериславського районів. Щодня через бойові дії населені пункти цих та сусідніх районів обстрілюються з різного виду зброї, внаслідок цього села на межі знищення, є поранені люди, масово горять ліси та поля. Лише за останній тиждень рятувальники зафіксували 65 пожеж. Велика територія області залишається замінованою.

Нагадаємо, триває 174-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Тривають авіаційні та ракетні удари по цивільних об’єктах на території України. 

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