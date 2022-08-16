ЗСУ знищили російський «Солнцепьок» (відео)
Воїни ліквідували ворожу техніку з українського ПТРК «Стугна»
Українські захисники прямим влучанням зі «Стугни» знищили російський «Солнцепьок». Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.
«Мінус ворожий «Солнцепьок». Воїни ЗСУ з українського ПТРК «Стугна» знищили коштовну, тяжку вогневу систему «Солнцепьок», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за минулу добу Збройні сили України ліквідували 150 російських військових та чотири рашистських танки. Усього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 43 900 військовослужбовців.
До відома, триває 174-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Тривають авіаційні та ракетні удари по цивільних об’єктах на території України.
Коментарі — 0