Зустріч Байдена й Путіна у Женеві (наживо)

Після завершення переговорів президенти виступлять на пресконференціях

У середу, 16 червня, в Женеві відбувається зустріч президента США Джо Байдена з російським главою держави Володимиром Путіним. Початок саміту о 14:00 за київським часом.

Очільники двох держав обговорять «практично всі теми, які зараз хвилюють сторони»: стан і перспективи розвитку російсько-американських відносин, питання стратегічної стабільності, боротьбу з кіберзлочинністю, проблематику економічного співробітництва, клімат й Арктику.

Крім того, Байден та Путін піднімуть питання регіональних проблем, у тому числі Близького Сходу, Сирії, Лівії, ситуації довкола іранської ядерної програми, Афганістану, Корейського півострова, Нагірного Карабаху та України.

Після завершення переговорів президенти виступлять на пресконференціях.

На перемовинах будуть присутні лише президенти США та РФ, держсекретар, очільник МЗС Росії, а також перекладачі. Зустріч може тривати чотири-п'ять годин.

В адміністрації Білого дому розповіли журналістам, що перерви чи обід не заплановані.

Тим часом, у Кремлі прокоментували заяву Байдена про перспективу членства України в НАТО.