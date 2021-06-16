  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Зустріч Путіна і Байдена: як охороняють віллу у Женеві (фото, відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Віллу в Женеві, де зустрінуться лідери Росії і США, пильно охороняють - Зустріч Путіна і Байдена: як охороняють віллу у Женеві (фото, відео)
    Віллу в Женеві, де зустрінуться лідери Росії і США, пильно охороняють
    Фото з відкритих джерел

    Заходи безпеки в швейцарському місті абсолютно безпрецедентні

    Сьогодні, 16 червня, в Женеві зустрічаються президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін. Віллу «Ла Гранж» де буде проходити зустріч президентів, ретельно охороняють. Про це інформує «Сегодня».

    До вілли Ла-Гранж в Женеві, де зустрінуться Байден і Путін, не підступитися. Заходи безпеки в швейцарському місті абсолютно безпрецедентні. На місці дуже багато поліції і військових. Людей не пропускають.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Зустріч Путіна і Байдена: як охороняють віллу у Женеві (фото, відео)
    Зустріч Путіна і Байдена: як охороняють віллу у Женеві (фото, відео)
    Зустріч Путіна і Байдена: як охороняють віллу у Женеві (фото, відео)

    На віллі всі готові і чекають президентів. Відомо, що Путін вже вилетів з Сочі. Байден прибув до Женеви ще вчора.

    Нагадаємо, що протокольна програма саміту розрахована на п'ять годин. Це буде перша особиста зустріч лідерів двох країн після обрання Байдена президентом.

    Додамо, що зустріч Путіна і Байдена надихнула відомого художника Сергія Йолкіна на створення нової карикатури, яку він розмістив в Twitter.

    Читайте також:


    Теги: Росія США Джозеф Байден Путін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зустріч Путіна і Байдена: як охороняють віллу у Женеві (фото, відео)