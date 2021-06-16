Зустріч Путіна і Байдена: як охороняють віллу у Женеві (фото, відео)

Віллу в Женеві, де зустрінуться лідери Росії і США, пильно охороняють

Заходи безпеки в швейцарському місті абсолютно безпрецедентні

Сьогодні, 16 червня, в Женеві зустрічаються президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін. Віллу «Ла Гранж» де буде проходити зустріч президентів, ретельно охороняють. Про це інформує «Сегодня».

До вілли Ла-Гранж в Женеві, де зустрінуться Байден і Путін, не підступитися. Заходи безпеки в швейцарському місті абсолютно безпрецедентні. На місці дуже багато поліції і військових. Людей не пропускають.

На віллі всі готові і чекають президентів. Відомо, що Путін вже вилетів з Сочі. Байден прибув до Женеви ще вчора.

Нагадаємо, що протокольна програма саміту розрахована на п'ять годин. Це буде перша особиста зустріч лідерів двох країн після обрання Байдена президентом.

Додамо, що зустріч Путіна і Байдена надихнула відомого художника Сергія Йолкіна на створення нової карикатури, яку він розмістив в Twitter.

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