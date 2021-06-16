Горілка та «Новачок». У Женеві пройшла акція протесту проти Путіна (фото)

У Женеві кілька десятків протестувальників вимагали звільнення Навального з російської в’язниці

У середу, 16 червня, у Женеві відбудеться зустріч президента США Джо Байдена й очільника Росії Володимира Путіна. Напередодні важливої події в місті відбулася акція із закликом звільнити політичного в’язня Олексія Навального. Про це пише Reuters.

Активіст одягнув маску із зображенням Путіна та сів на лавочку, де була розміщена горілка. Також біля нього лежав фальшивий пістолет та макет пляшки з нервово-паралітичної речовиною «Новачок», якою за повідомленнями німецьких лікарів був отруєний Навальний.

Також кілька десятків протестувальників вимагали звільнення Навального з російської в’язниці, де він відбуває покарання. Вони скандували «Росія без Путіна».

Нагадаємо, Білий дім ставить своїм завданням продемонструвати, що Джо Байден дав «жорсткий сигнал» Володимиру Путіну на їхній зустрічі в Женеві. Саміт пройде у двох форматах – «ширшому і вужчому».

Як повідомлялося, президент США Джо Байден проведе власну пресконференцію після зустрічі зі своїм російським колегою Володимиром Путіним у Женеві 16 червня. У США очікують, що зустріч президентів «буде відвертою та прямолінійною». Початок планується на 13:00. Лідер США зустрінеться з главою Кремля після саміту Великої сімки і НАТО.

Стало відомо, що Путін відмовився від протокольної зустрічі з владою Швейцарії в аеропорту по прильоту в країну на саміт Росія-США.