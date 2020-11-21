Шмигаль підтвердив підготовку запровадження жорсткого карантину в Україні

Ми почали публічне обговорення цього плану Б, щоб вся країна розуміла його, – наголосив Шмигаль

В уряді будуть орієнтуватися на ефект карантину вихідного дня

На сьогодні обговорюється введення більш жорсткого карантину в Україні, однак жодної дати поки немає. Про це у Facebook повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, після карантину вихідного дня в грудні зможуть оцінити його результат.

«Ми бачимо цей результат у виході на плато за кількістю хворих», – зазначив Шмигаль.

Він також підтвердив підготовку плану щодо введення більш жорсткого карантину.

«Але – це план Б, якщо не спрацює карантин вихідного дня. Ми почали публічне обговорення цього плану Б, щоб вся країна розуміла його. Ми хочемо, щоб наші кроки були зрозумілими та передбачуваними для людей і бізнесу», – підкреслив Шмигаль.

У зв'язку з цим цього тижня проводилися зустрічі з мерами, бізнесом і церквами. А серед місцевої влади проводять опитування про оптимальність протиепідемічних правил.

«Йдуть щоденні консультації з епідеміологами та інфекціоністами. Аналізується ситуація по кожному регіону. Все це ми робимо зараз, щоб напрацювати спільний, зважений і підтриманий всіма план. Хочу ще раз підкреслити: жодної дати щодо введення більш жорсткого карантину зараз немає», – додав Шмигаль.

Нагадаємо, що починаючи відсьогодні, з 21 листопада, набув чинності закон про запровадження штрафів за перебування у транспорті та громадських спорудах без вдягнутих засобів індивідуального захисту.

До слова, зменшення кількості хворих можна зафіксувати через два тижні після «карантину вихідного дня», – Степанов.

Нагадаємо, за минулу добу 20 листопада в Україні виявили 14580 нових хворих на коронавірус. Це на 5 хворих більше, ніж днем раніше(14575).