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    Здоров'я

    Радник глави Офісу президента сказав, коли в Україні краще вводити локдаун

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    <p>Головною умовою введення локдауну в Україні&nbsp;буде колапс медичної системи, стверджують у МОЗ</p> - Радник глави Офісу президента сказав, коли в Україні краще вводити локдаун

    Головною умовою введення локдауну в Україні буде колапс медичної системи, стверджують у МОЗ

    На думку Милованова, варто ввести обмеження на три-чотири тижні

    Жорсткий карантин (локдаун) через коронавірус краще ввести на різдвяні свята на три-чотири тижні.

    Про це заявив позаштатний радник керівника Офісу президента України Тимофій Милованов у студії «Свободи слова» на телеканалі ICTV.

    Він підкреслив, що на економіку чекають труднощі, якщо влада вводитиме певні обмеження. Проте, якщо ситуацію з коронавірусом відпустити і люди масово почнуть хворіти, то це також негативно позначиться на економіці.

    «Тому неправильно говорити, що це вибір між обмеженнями та економікою. Зараз варто ввести обмеження на три-чотири тижні, краще під час Різдва. Ті галузі, які постраждають – підтримати фінансово, стабілізувати ситуацію і дати далі економіці працювати», – зазначив Милованов.

    Напередодні голова МОЗ України Максим Степанов зауважив, що головною умовою введення локдауну в Україні буде колапс медичної системи, коли лікарні для хворих на коронавірус будуть заповнені на 100%.

    Зазначимо, на думку ексзаступника міністра економіки Павла Кухти, лише для підтримки підприємців у разі введення в Україні локдауну знадобиться 20 мільярдів гривень

    Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що більш жорсткий карантин вимагатимуть, коли добовий приріст нових випадків Сovid-19 перевищить 30 тисяч.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      635689
    • Хворіють
      333554
    • Одужали
      291060
    • Померли
      11075

    Також прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що підготовка до жорсткого карантину дійсно ведеться, однак дату введення локдауну не уточнив.

    Між іншим, у «Слузі народу» розкритикували українців за легковажне ставлення до коронавірусу.

    В Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада.

    Теги: економіка свята Різдвяні свята карантин Тимофій Милованов Офіс президента радник коронавірус
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