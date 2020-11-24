Радник глави Офісу президента сказав, коли в Україні краще вводити локдаун

Головною умовою введення локдауну в Україні буде колапс медичної системи, стверджують у МОЗ

На думку Милованова, варто ввести обмеження на три-чотири тижні

Жорсткий карантин (локдаун) через коронавірус краще ввести на різдвяні свята на три-чотири тижні.

Про це заявив позаштатний радник керівника Офісу президента України Тимофій Милованов у студії «Свободи слова» на телеканалі ICTV.

Він підкреслив, що на економіку чекають труднощі, якщо влада вводитиме певні обмеження. Проте, якщо ситуацію з коронавірусом відпустити і люди масово почнуть хворіти, то це також негативно позначиться на економіці.

«Тому неправильно говорити, що це вибір між обмеженнями та економікою. Зараз варто ввести обмеження на три-чотири тижні, краще під час Різдва. Ті галузі, які постраждають – підтримати фінансово, стабілізувати ситуацію і дати далі економіці працювати», – зазначив Милованов.

Напередодні голова МОЗ України Максим Степанов зауважив, що головною умовою введення локдауну в Україні буде колапс медичної системи, коли лікарні для хворих на коронавірус будуть заповнені на 100%.

Зазначимо, на думку ексзаступника міністра економіки Павла Кухти, лише для підтримки підприємців у разі введення в Україні локдауну знадобиться 20 мільярдів гривень

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що більш жорсткий карантин вимагатимуть, коли добовий приріст нових випадків Сovid-19 перевищить 30 тисяч.

Коронавірус в Україні

Всього 635689

Хворіють 333554

Одужали 291060

Померли 11075

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Також прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що підготовка до жорсткого карантину дійсно ведеться, однак дату введення локдауну не уточнив.

Між іншим, у «Слузі народу» розкритикували українців за легковажне ставлення до коронавірусу.

В Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада.