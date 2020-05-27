Зґвалтування у Кагарлику: адвокат розповів, хто і навіщо заманив потерпілу до поліції



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Суд заарештував двох поліцейських, подозрюваних у зґвалтуванні жінки і побитті чоловіка в Кагарлику

Один із затриманих працівників поліції раніше домагався потерпілої

Молоду жінку, яку зґвалтували і побили поліцейські у Кагарлику, на допит до відділення заманив сусід.

Про це у Facebook повідомив адвокат потерпілої Євгеній Мельниченко.

«Дівчину привіз на «Опелі» сусід, який заманив потерпілу до відділу поліції ніби на допит з приводу пограбувань у селі. 23 травня 2020 року, у суботу, сусід привіз дівчину ніби на виклик у поліцію, де її чекав «дядя Коля», начальник кримінального розшуку відділу поліції Кагарлика. Сусід зараз у розшуку», - повідомив адвокат.

За його словами, цей «дядя Коля», працівник поліції, раніше домагався потерпілої.

«Далі потерпілу почали бити та ґвалтувати. До 4-ї ранку із семи вечора. Вона плакала, просилася. Втрачала свідомість. А її били, душили, ґвалтували неодноразово у чотирьох кабінетах. При цьому поліцейські пили алкоголь, вживали наркотики, та примушували пити потерпілу», - додав Мельниченко.

Адвокат припускає, що «це була помста дяді Колі, що дівчина не пішла на те, щоб добровільно мати стосунки із ним».

Мельниченко зазначив, що жінку ґвалтував «підлеглий Сірожа, а дядя Коля душив і бив».

До слова, комітет з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради 1 червня проведе закрите засідання, де розгляне ситуацію в Кагарлицькому відділі поліції.

Нагадаємо, 26 травня суд заарештував двох поліцейських, подозрюваних у зґвалтуванні жінки і побитті чоловіка в Кагарлику.

Раніше прокуратура Київської області повідомила деякі подробиці справи щодо зґвалтування та нанесення тілесних ушкоджень потерпілим у Кагарлицькому відділі поліції. Так, один із правоохоронців, перебуваючи у своєму службовому кабінеті, застосував тортури до жінки, яку викликали до відділення поліції як свідка. Зокрема, вдягав на неї протигаз, застосовував кайданки та здійснював постріли з табельної зброї над головою. Після цього, кілька разів зґвалтував потерпілу.

Крім цього, поліцейські застосували фізичну силу відносно чоловіка, який у цей же час перебував у приміщенні відділення поліції.

За наказом начальника Головного управління Національної поліції у Київській області у Караглик відряджені представники обласного управління поліції, які здійснюватимуть керівництво місцевим відділом.