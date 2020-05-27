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    Політика

    Зґвалтування у Кагарлику: комітет Верховної Ради проведе закрите засідання

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    Засідання комітету заплановане на 1 червня - Зґвалтування у Кагарлику: комітет Верховної Ради проведе закрите засідання
    Засідання комітету заплановане на 1 червня
    Фото: Главком

    На засідання буде запрошено керівництво Національної поліції та Державного бюро розслідувань

    Комітет з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради 1 червня проведе закрите засідання, де розгляне ситуацію в Кагарлицькому відділі поліції.

    Про це повідомляється на сайті комітету.

    «В понеділок 1 червня 2020 року о 15:00 планується проведення позачергового закритого засідання комітету щодо ситуації, що сталась в Кагарлицькому відділі поліції в ніч з 23 на 24 травня 2020 року», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що на засідання буде запрошено керівництво Національної поліції та Державного бюро розслідувань.

    Нагадаємо, 26 травня суд заарештував двох поліцейських, подозрюваних у зґвалтуванні жінки і побитті чоловіка в Кагарлику.

    Раніше прокуратура Київської області повідомила деякі подробиці справи щодо зґвалтування та нанесення тілесних ушкоджень потерпілим у Кагарлицькому відділі поліції. Так, один із правоохоронців, перебуваючи у своєму службовому кабінеті, застосував тортури до жінки, яку викликали до відділення поліції як свідка. Зокрема, вдягав на неї протигаз, застосовував кайданки та здійснював постріли з табельної зброї над головою. Після цього, кілька разів зґвалтував потерпілу.

    Крім цього, поліцейські застосували фізичну силу відносно чоловіка, який у цей же час перебував у приміщенні відділення поліції.

    За наказом начальника Головного управління Національної поліції у Київській області у Караглик відряджені представники обласного управління поліції, які здійснюватимуть керівництво місцевим відділом.

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