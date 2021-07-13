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    Експерти ООН представили новий план порятунку планети: що планують зробити

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    У проєкт нової Конвенції про біологічне різноманіття внесли 21 мету для захисту Землі - Експерти ООН представили новий план порятунку планети: що планують зробити

    У проєкт нової Конвенції про біологічне різноманіття внесли 21 мету для захисту Землі

    Фото: Medium

    Документ ООН повинні будуть розглянути і ратифікувати 196 країн, які підписали Конвенцію про біологічне різноманіття

    Робоча група ООН із роботи з проблемами екології представила глобальний проєкт захисту біорізноманіття та порятунку планети від кліматичних потрясінь в найближче десятиліття. Про це повідомляє The Guardian.

    Зазначається, що в проєкт нової Конвенції про біологічне різноманіття (CBD) внесли 21 мету.

    Зокрема, до 2030 року заплановано скоротити використання пестицидів у сільському господарстві на дві третини і посилити захист 30% Світового океану і суші.

    До середини 21 століття в пріоритеті зниження рівня вимирання видів тварин на 90% і підвищення цілісності всіх екосистем.

    Окрему увагу в конвенції приділено питанням здорового існування людини. Пропонується знизити забруднення з усіх джерел, в тому числі за рахунок скорочення пластикових відходів, а також збільшити площі природних куточків в містах.

    «До 2030 року необхідно почати відновлення природних екосистем, щоб до 2050 року прийти до нульових викидів вуглекислого газу і мінімального впливу на навколишнє середовище», – заявив виконавчий секретар CBD Елізабет Мрема.

    Нові цілі представлять на глобальній конференції ООН в жовтні 2021 року, яка пройде в Китаї.

    Далі документ повинні будуть розглянути і ратифікувати 196 країн, які підписали Конвенцію про біологічне різноманіття. Її прийняли в 1992 році в Ріо-де-Жанейро.

    Раніше в ООН заявляли, що у світі 11 людей щохвилини помирають від голоду. Також п’ять мільйонів людей щороку вбивають спека та холод.

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    Теги: екологія здоров'я клімат ООН природа
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    Експерти ООН представили новий план порятунку планети: що планують зробити