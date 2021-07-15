Ще одна ніч спекотного літа в Києві встановила температурний рекорд

Температура під ранок 15 липня в Києві не опустилась нижче +22,8°С

Із початку літа в Києві встановлено 12 температурних рекордів

Ніч на 15 липня у Києві виявилась найтеплішою з 1881 року. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень метеостанції, температура під ранок сьогодні не опустилась нижче +22,8°С, таким чином був перевищений попередній максимум для цієї ночі, зафіксований у 2010 році, на 1,4°С.

Загалом з початку календарного літа в Києві встановлено 12 температурних рекордів.

Як повідомлялося, ніч на 12 липня в Києві виявилась найтеплішою за період спостережень, адже температура не опустилася нижче +22,0°С. Попереднє рекордне значення +21,4°С 1922 року перевищено на 0,6°С.

Зазначимо, найближчий тиждень в Україні буде пекельно спекотним. Іноді стовпчики термометрів будуть підійматимуться до +37°. Невеликі дощі з грозами, які періодично очікуються, ніяк не вплинуть на температуру.

14-16 липня у Києві та у столичній області очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Через спеку столичні дорожники у посиленому режимі здійснюють полив і миття вулиць.

А новий кліматичний звіт Всесвітньої метеорологічної організації стверджує, що рекордна спека лише починається і до 2025 року глобальна температура помітно зростатиме.

Читайте також: