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    Звільнений із СБУ Баранецький піде заступником у Міноборони – джерело

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    Інших подробиць щодо призначення Руслана Баранецького наразі немає - Звільнений із СБУ Баранецький піде заступником у Міноборони – джерело
    Інших подробиць щодо призначення Руслана Баранецького наразі немає
    Фото з відкритих джерел

    Сьогодні у силових структурах відбулись певні кадрові зміни

    Президент Володимир Зеленський звільнив першого заступника глави СБУ генерал-майора Руслана Баранецького. Як повідомило «Главкому» джерело у політичних колах, Баранецький тепер стане заступником міністра оборони.

    Інших подробиць щодо призначення наразі немає.

    За даними ЗМІ, Баранецький у липні 2020 року разом із на той момент начальником Головного управління розвідки Міноборони Василем Бурбою доповідали про проведення фінальної стадії операції щодо «вагнерівців» в Офісі президента.

    Також відомо, що сьогодні у структурі СБУ відбулася ще одна зміна – очільник Служби безпеки Іван Баканов звільнив начальника Управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, який фігурував у гучній справі про підготовку замаху як імовірна жертва.

    23 липня президент Зеленський звільнив Валерія Кондратюка з посади голови Служби зовнішньої розвідки.

    На його місце президент призначив Олександра Литвиненка, якого перед тим звільнив із посади директора Національного інституту стратегічних досліджень.

    Згодом Офіс президента прокоментував зміну керівника Служби зовнішньої розвідки. Михайло Подоляк вважає, що це, скоріше, робоче подія, яка виявилася помітною лише через те, що зараз сезонне інформаційне затишшя.

    «У розпал політичного сезону кадрові перестановки подібного роду помітили б хіба що дуже зацікавлені в темі галузеві фахівці», – додав він.


    Теги: СБУ Міноборони кадрові зміни Володимир Зеленський президент Іван Баканов Офіс президента вагнергейт Михайло Подоляк
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    Звільнений із СБУ Баранецький піде заступником у Міноборони – джерело