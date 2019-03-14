Звільненому Божку дали посаду в МЗС



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Єгор Божок до 2017 року працював на посаді виконуючого обов’язки глави місії України при НАТО Фото: Макс Требухов, Лівий берег

Розпорядження прем’єр-міністра Володимира Гройсмана від 13 березня оприлюднене на Урядовому порталі

Звільнений президентом Петром Порошенком голова Служби зовнішньої розвідки України Єгор Божок призначений заступником голови Міністерства закордонних справ Павла Клімкіна.

Розпорядження про призначення Божка, датоване 13 березня, оприлюднене на Урядовому порталі.

«Призначити Єгора Божка заступником міністра закордонних справ України з 14 березня 2019 року», - йдеться у розпорядженні прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко своїм указом від 13 березня звільнив голову Служби зовнішньої розвідки України Єгора Божка.

Божок був призначений на цю посаду у вересні 2017 року. До того він працював виконуючим обов’язки глави місії України при НАТО.