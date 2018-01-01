З’явилися подробиці кривавої ДТП поблизу Праги

Двоє дітей, які отримали серйозні травми голови, були введені в стан штучної коми і переведені на штучну вентиляцію легень

На околиці Праги рейсовий автобус зіткнувся з автомобілем Skodа Superb, після чого врізався в дерево на узбіччі. В результаті аварії загинули три людини, 45 пасажирів отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє Express. За даними видання, загинули водій автомобіля та двоє людей в автобусі. П'ятеро поранених знаходяться у



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Медики на місці ДТП

Двоє дітей, які отримали серйозні травми голови, були введені в стан штучної коми і переведені на штучну вентиляцію легень

На околиці Праги рейсовий автобус зіткнувся з автомобілем Skodа Superb, після чого врізався в дерево на узбіччі. В результаті аварії загинули три людини, 45 пасажирів отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє Express.

За даними видання, загинули водій автомобіля та двоє людей в автобусі. П'ятеро поранених знаходяться у важкому стані.

Серед постраждалих – двоє дітей, які отримали серйозні травми голови, були введені в стан штучної коми і переведені на штучну вентиляцію легень.

Кілька пасажирів виявилися затиснуті всередині автобуса.

Через погану погоду тяжкопоранених не вдалося відправити в лікарню вертольотом.

Поліція перекрила дороги в районі ДТП, розпочато розслідування обставин події.

Раніше повідомлялося, що внаслідок аварії поранено близько 30 осіб. ДТП сталася близько 16.00 у п’ятницю.