З’явилися подробиці кривавої ДТП поблизу Праги
- Сьогодні, 01:54
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Двоє дітей, які отримали серйозні травми голови, були введені в стан штучної коми і переведені на штучну вентиляцію легень
На околиці Праги рейсовий автобус зіткнувся з автомобілем Skodа Superb, після чого врізався в дерево на узбіччі. В результаті аварії загинули три людини, 45 пасажирів отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Про це повідомляє Express.
За даними видання, загинули водій автомобіля та двоє людей в автобусі. П'ятеро поранених знаходяться у важкому стані.
Серед постраждалих – двоє дітей, які отримали серйозні травми голови, були введені в стан штучної коми і переведені на штучну вентиляцію легень.
Кілька пасажирів виявилися затиснуті всередині автобуса.
Через погану погоду тяжкопоранених не вдалося відправити в лікарню вертольотом.
Поліція перекрила дороги в районі ДТП, розпочато розслідування обставин події.
Раніше повідомлялося, що внаслідок аварії поранено близько 30 осіб. ДТП сталася близько 16.00 у п’ятницю.