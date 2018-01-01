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    З’явилися подробиці кривавої ДТП поблизу Праги

    Двоє дітей, які отримали серйозні травми голови, були введені в стан штучної коми і переведені на штучну вентиляцію легень
    На околиці Праги рейсовий автобус зіткнувся з автомобілем Skodа Superb, після чого врізався в дерево на узбіччі. В результаті аварії загинули три людини, 45 пасажирів отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє Express. За даними видання, загинули водій автомобіля та двоє людей в автобусі. П'ятеро поранених знаходяться у
    • Сьогодні, 01:54
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    Медики на місці ДТП
    Медики на місці ДТП

    Двоє дітей, які отримали серйозні травми голови, були введені в стан штучної коми і переведені на штучну вентиляцію легень

    На околиці Праги рейсовий автобус зіткнувся з автомобілем Skodа Superb, після чого врізався в дерево на узбіччі. В результаті аварії загинули три людини, 45 пасажирів отримали поранення різного ступеня тяжкості.

    Про це повідомляє Express.

    За даними видання, загинули водій автомобіля та двоє людей в автобусі. П'ятеро поранених знаходяться у важкому стані.

    Серед постраждалих – двоє дітей, які отримали серйозні травми голови, були введені в стан штучної коми і переведені на штучну вентиляцію легень.

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    З’явилися подробиці кривавої ДТП поблизу Праги
    З’явилися подробиці кривавої ДТП поблизу Праги
    З’явилися подробиці кривавої ДТП поблизу Праги
    З’явилися подробиці кривавої ДТП поблизу Праги
    З’явилися подробиці кривавої ДТП поблизу Праги

    Кілька пасажирів виявилися затиснуті всередині автобуса.

    Через погану погоду тяжкопоранених не вдалося відправити в лікарню вертольотом.

    Поліція перекрила дороги в районі ДТП, розпочато розслідування обставин події.

    Раніше повідомлялося, що внаслідок аварії поранено близько 30 осіб. ДТП сталася близько 16.00 у п’ятницю.

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